德拉吉：歐元區成長放緩 但不足以破壞終止購債的行動

歐洲央行 (ECB) 總裁德拉吉 (Mario Draghi) 與其 2 位高階同僚週一(26 日) 表示，歐元區已失去一些成長動能，但這大致上是正常現象，不足以打亂 ECB 進一步縮減刺激措施的計畫。

自夏季開始，歐元區成長一直令人失望，其最大經濟體德國甚至在上一季經濟萎縮，引發市場擔憂 ECB 可能在最糟糕的時刻削減支撐。

德拉吉針對經濟事務向歐洲國會委員表示，「逐步放緩是正常的，因為擴張成熟且成長會趨向長期潛能。」

「一些放緩的現象也可能只是暫時的，事實上最新數據已經顯示，汽車產業先前雖受一次性因素損害，但現在部分生產已經正常化了。」

儘管如此，週一公布的經濟數據仍顯示德國 11 月企業信心下滑程度超過預期，顯示本季即使有可能經濟反彈，也只有疲弱的成長。

但德拉吉與 ECB 首席經濟學家 Peter Praet 和 ECB 成員 Sabine Lautenschlaeger 均表示，隨著通膨壓力增加和就業率上升，結束 ECB2.6 兆歐元購債計劃的方向依舊沒變。

ECB 預計將在 12 月 13 日決定終止購債計畫，但這只是形式，因為要改變這個方針的門檻很高，必須經濟上有重大變故才有可能。

Praet 稱油價下跌 (自 10 月初以降已跌了 30%) 對歐元區來說是正面消息，因為歐元區是石油純進口國，如果原油更便宜，就可以增加可支配收入。

Praet 補充，ECB 可能在 12 月會議針對到期債券的收益再投資事項，提供更詳盡的時間表方針。在 12 月新購債終止後，再投資將會成為 ECB 影響市場價格的關鍵工具，且制定購買時間是 ECB 提供支撐力的方式之一。ECB 目前指示市場其再投資是「延長的期間」，市場解讀為 2 至 3 年。

Praet 稱 12 月的會議上，ECB 必須針對「延長的期間多做一些解釋。」

「我無法告訴你 12 月會議的事情，但我認為你可以預期 ECB 會澄清一下『我們希望以延長的期間再投資』這句話是什麼意思，但至於我們會怎樣澄清，就請等到 12 月了。」