中電看好台商回台建廠商機 可望為明年成長動能

中電 (1611) 總經理翁芳裕上週五於證交所業績說明會指出，最近取得台銀高雄公家機關照明器具標案資格及辦公室場所更換 LED 照明標案，第四季起開始交貨，雖然第四季至明年第一季營運以保守看待，但隨台商回台找地、建廠的商機下，有助照明器具、照明換修為明年成長動能。中電前三季合併營收 17.73 億元，稅後虧損 7100 萬元，每股虧損 0.18 元。累計今年前 10 月合併營收 19.55 億元，年減 14.8%。



翁芳裕指出，受到 LED 照明平均單價下跌 2 成多，加上各縣市政府汰換 LED 照明計畫啟動時程大幅延後，致使中電前三季虧損。



此外，翁芳裕表示，受到中美貿易戰影響，台商近來回台尋求建廠、擴廠的動作加快，將對照明換修有一波商機可期；中電針對居家、商辦、停車場，均推出自家東亞品牌的智慧節能燈具，因應市場的需求。



翁芳裕指出，中電深耕台灣內銷市場，產品從以前傳統鎢絲燈炮到現在以發光二極體（LED）為主的光源及燈具；外銷東南亞及日本比重其實很低，但看好越南燈具及光源市場潛力，已經在越南北部找了一家台灣人開的經銷商，以自有品牌打入越南市場，將在品牌知名度掌握之後，再評估是否設廠。