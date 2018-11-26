「以核養綠」公投過關打臉 世紀鋼等風電概念股驚嚇大跌

公投「以核養綠」過關，行政院將重新評估電力政策，雖強調，2025 年非核家園的目標不變，但風電概念股仍嚇破膽，世紀鋼 (9958)、中鋼構(2013)、新光鋼(2031) 早盤股價全面下挫，指標股世紀鋼跌幅一度高達 9%。總統蔡英文 2016 年上任後，主張非核家園，先前曾公開對外表示，非核家園是漸進的社會共識，太陽光和離岸風力是台灣得天獨厚的資源，可以滿足不同季節的用電需求，認為以核養綠已經落後於世界潮流。



不過，11 月 24 日以核養綠公投獲五八九萬五五六○同意票、四○一萬四二一五不同意票而過關，電業法第九十五條第一項「核能發電設備應於中華民國一一四年以前，全部停止運轉」之條文，將在公告第三日起失效，也衝擊投資人信心，風電概念股盤中全部逆勢下跌，世紀鋼一度大跌 9%，中鋼構一度下跌 4%、新光鋼跌幅則達 2%。



從 2013 年開始布局離岸風電水下基礎的世紀鋼，堪稱離岸風電的指標股，也被視為綠營概念股，股價從去年底的不到 12 元一路飆漲，今年 9 月一度衝上百元。世紀鋼已經與哥本哈根基礎建設 (CIP) 完成 165 億元之水下基礎合約簽署，積極在台北港籌設新廠房，初期規劃在 16 公頃土地上興建為水下基礎量身打造的廠房，另規劃 16 公頃的儲存區來存放水下基礎結構，廠房將在明年底完成試運轉，2019 年 50 座水下基礎正式生產。



中鋼構主要承製興達海洋基礎公司的水下基礎，每支水下基礎用料 1200 公噸，中鋼構承製 1/3，約 400 公噸。風場開發商沃旭預計年底會開出國產化產品的清冊，明年中會提供設計圖，中鋼構預計明年下半年開始備料，後年初提交成品，預計承製約 50 座套筒式水下基礎。