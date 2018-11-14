中鋼、世紀鋼大啖風機水下基礎建設商機 新光鋼、中鋼構亦將受惠

離岸風電開發商近來加速推動供應鏈在地化，其中陸續與負責水下基礎建設的中鋼 (2002-TW) 集團、世紀鋼 (9958-TW) 等簽約，由於一套水下基礎建設單價不斐，可望挹注相關鋼廠營運表現，而相關協力廠商新光鋼、中鋼構亦可望受惠。

據了解，風電開發商明 (15) 日前需繳交離岸風電產業關聯方案，開發商必需通過國產化審查，申請電業籌設許可，才可與台電簽署購售電合約 (PPA)、適用於今年的躉購費率 5.8 元。

中鋼與子公司興達海基 12 日與沃旭能源 (Ørsted) 簽署管架式水下基礎供應合約，將供應 56 座水下基礎給沃旭大彰化東南及西南離岸風場，世紀鋼日前也與哥本哈根基礎建設基金 (CIP) 簽署價值 165 億元的水下基礎供應合約，將負責 CIP 彰芳、西島 2 座離岸風場共 60 座的水下基礎建設。

今日在離岸風電題材發動下，世紀鋼再度走揚，最終場漲勢收斂，但依舊有 3.5% 的漲幅，而與持有世紀鋼股份並與其策略合作的新光鋼，更大漲 6.7%，而中鋼集團中的中鋼構也上漲 2%，惟中鋼因近來外界對將開出第一季盤價看法觀望，今日表現較弱勢。

以目前來看，市場預估開發商與供應鏈簽署的合約中，大復院主要是原料採購的部分，而水下基礎建設與基樁相比，價格可能多出數倍，未來也可望為相關供應鏈帶來爆發性的營運成長。