TPK、易華電、南電、世紀鋼、牧德

TPK-KY(3673)：受惠於三星發表摺疊智慧型手機，TPK-KY 擁有 OLED 折疊手機所需的奈米銀觸控技術，後市樂觀可期。股價站上 60 日線，創下波段新高 53.7 元，惟遭逢前波長黑 K 反壓而拉回。

易華電 (6552)：明年 COF 基板的供應可能偏緊，2019 年智慧型手機的 COF 機種滲透率上看 35%，且 COF 用的捲帶產能並未持續擴充，供需短時間內難以平衡。股價創下波段新低 69.3 元後隨即出現反彈，今天股價跳空開高，創下 11 月以來新高 94.1 元，遭逢前波高點 94.5 反壓而出現賣壓。



南電 (8046)：第三季稅後淨利 4692 萬元，EPS 為 0.07 元，經歷 6 季虧損後順利轉盈。受到 ABF 載板因缺貨調漲價格，推動南電營運逐步改善。今日股價開高走高，創下波段新高 33.65 元。



世紀鋼 (9958)：成為 MSCI 明晟全球小型指數台灣成分股之一，第三季營收淨額為 4.27 億元，每股盈餘為 0.07 元。股價呈現橫盤整理格局，今日股價開高走高，突破頸線壓力，創下 11 月股價新高 87.9 元，下檔以 5 日線為支撐，上檔落在大量區間 91 至 93 元。



牧德 (3563)：受惠於大陸硬板廠自動化設備需求持續增溫，帶動 10 月營收達 3.16 億元，年增 84.15%，第四季營收與獲利均可望挑戰單季歷史新高。今天股價跳空開高，收復 60 日線，創下自 10 月以來新高 393.5 元。

