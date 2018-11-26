宏全東南亞持續擴產拚增動能 明年獲利將更優

宏全 (9939) 近年積極開發東南亞市場，今年第一季加入泰國 Tensai 廠及緬甸 Lo Hein 廠，有助拓展未來產能空間爭取新客戶。法人表示，宏全目前在東南亞稼動率仍低，但由於東南亞市場成長空間大，將為未來的主要成長動能。宏全第三季在台灣、東南亞及中國市場皆遭逆風，受到原物料上漲及費用增加及匯損影響，獲利表現不如市場預期，單季每股獲利 1.17 元，前三季每股獲利 3.74 元，而第四季進入營運淡季，法人預估，營運成長回升有限，而明年則在匯率回穩下，獲利將優於今年表現。



宏全在台灣市場為第一大包材公司，業績穩定成長，獲利表現優於中國及東南亞地區，為公司穩定的獲利來源。法人指出，由於台灣包材市場漸趨飽和，成長幅度有限，明年業績成長動能仍來自東南亞地區，緬甸廠將於明年第一季末擴充一條水線，而越南及印尼廠也將持續擴充產線，成為營收成長主要動能。