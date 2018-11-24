線上零售商拚轉型押寶加密貨幣 股價應聲大漲26%

《華爾街日報》報導，Overstock 執行長 Patrick Byrne 在週五指出，此前宣布的零售部門銷售計劃將可能在 2 月份完成，但拒絕透露任何潛在買家的名字。

線上零售商 Overstock 計劃在未來幾個月內出售零售業務，全面投入區塊鏈的發展。由於銷售計劃順利的影響，週五 (23 日) Overstock (OSTK-US) 股價一度飆升 26%，並以每股 20.93 美元作收。今年迄今已下跌 66%。

Overstock 股價走勢圖。(圖：Investing)

Byrne 於 1999 年創立了 Overstock，在線上銷售家具和珠寶等商品，目前透過子公司 Medici 風險投資公司，致力於發展多個區塊鏈初創企業上。

Overstock 已投資 1.75 億美元於 Medici，該公司自 2014 年成立以來一直在燒錢，今年前三個季度損失了 3900 萬美元，去年損失了大約 2200 萬美元。根據申報文件，Overstock 本身處於虧損狀態，今年前三季淨虧損 1.63 億美元。

Overstock 業務的擴張中，最知名的初創公司就是區塊鏈公司 tZero，但也面臨重大虧損。tZero 為打造分散式帳本平台，創立證券型代幣的交易系統並提供融資。

Patrick Byrne 於該報導中提到：「我不在乎 tZero 是否每個月損失 200 萬美元，我們認為我們已經在區塊鏈方面進行了冷融合 (cold fusion)。」

Overstock 是 2014 年首家可接受比特幣付款的大型零售商，雖然 Byrne 於 9 月份的股東信中強調，Overstock 並未持有大量的比特幣，但自 2014 年以來該公司股價意外地與比特幣走勢具高度相關性。