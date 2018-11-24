購物節不平靜 亞馬遜員工抗議「非人道」工作環境

週五 (23 日) 歐美最大的購物日 (黑色星期五)，英國、德國與西班牙等地的亞馬遜倉儲物流員工正進行罷工或組織大型抗議活動，抗議亞馬遜 (AMZN-US) 對倉庫員工的「非人道」虐待，預料將對購物節造成不小的衝擊。

英國最大工會組織之一的 GMB 指出，亞馬遜倉庫已在三年內呼叫救護車近 600 次。GMB 提到預計數百人將參與英國五個亞馬遜倉庫的抗議活動，義大利和西班牙的八成以上的工人也將採取行動。

GMB 秘書長 Tim Roache 提到：「亞馬遜員工所處的工作條件，坦白來說是不人道的，他們在工作時挫傷骨折、暈眩失去意識，然後被救護車帶走。我們勇敢站起來面對拒絕這些環境，這些員工是讓亞馬遜賺錢的人，他們不是機器人。」

GMB 在一份新聞稿中稱，預計數百人將參與五個英國亞馬遜倉庫的抗議活動，義大利和西班牙的工人將進行罷工活動，要求更好的薪資和勞動合約，以保證健康的工作條件。

亞馬遜在一份聲明中提到，亞馬遜已在英國創造了 2.5 萬個收入豐厚的工作崗位，並反駁有關不安全工作條件的指控。

亞馬遜提到：「我們所有倉庫站點都是安全的工作場所，與之相反的報告完全是錯誤的。亞馬遜的傷害平均比英國的其他倉儲貨運公司少於 40%，我們鼓勵每個人將我們的薪酬、福利和工作條件與其他公司的員工進行比較，並歡迎在 uk.amazonfctours.com 網站上觀摩我們工作環境。」