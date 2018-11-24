美股盤後 – 油價暴跌能源股狂瀉 黑色星期五股災蔓延

儘管「黑色星期五購物節」帶動零售股走高，「黑色星期五股災」卻蔓延，週五 (23 日) 原油價格暴跌導致能源股下挫，科技股再次面臨壓力，美股四大指數同步收跌。

週五 (23 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 178.74 點，或 0.73 %，收 24285.95 點。

S&P 500 指數下跌 17.37 點，或 0.66%，收 2632.56 點。

那斯達克指數下跌 33.27 點，或 0.48%，收 6938.98 點。

費城半導體指數下跌 0.49 點，或 0.04%，收 1179.24 點。

道瓊和 S&P 500 指數創 2010 年以來最糟糕的黑色星期五表現。那斯達克指數迎來自 2011 年以來最糟糕的黑色星期五。本週美股主要指數均下跌超過 3%，遭逢自 2010 年以來最大感恩節週跌幅。

蘋果 (AAPL-US) 下跌 2.54%，此前外媒報導，蘋果預計將調整行銷策略，補貼日本電信商 (即降價 iPhone XR)，且傳出 iPhone X 和 8 Plus 重啟生產以刺激買氣提高銷量。

臉書 (FB-US) 下跌 2.29%；Netflix (NFLX-US) 下跌 1.26 %；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.97%；Alphabet (GOOGL-US) 上揚 1.28%。

AMD 週五技術性反彈，大漲 3.47%。(圖：AFP)

半導體類股漲跌互見，Nvidia (NVDA-US) 上漲 0.20%；德州儀器 (TXN) 下跌 1.07%；AMD (AMD-US) 大漲 3.47%；Intel (INTC-US) 下跌 1.04%。

能源股重挫，Chesapeake Energy. (CHK-US)、斯倫貝謝 (SLB-US)、美孚石油 (XOM-US) 跌幅介於 2.5%-3.5% 之間。

黑色星期五購物節帶動部分零售類股上漲，Walmart (WMT-US) 上漲 0.99%；消費電子零售商百思買 (BBY-US) 上漲 0.74%；網路商店平台 Etsy (ETSY-US) 上漲 2.84%；美國知名的線上 / 郵購成衣銷售商 Lands'End (LE-US) 大漲 5.01% 。

銀行股全面下跌。摩根大通 (JPM-US) 下跌 0.93%；高盛 (GS-US) 下跌 1.78% ；美國銀行 (BAC-US) 下跌 1.10 %。

台股 ADR 大多收跌。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.58%；聯電 ADR (UMC-US) 走高 0.57%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.14%；友達 ADR (AUO-US) 持平。

企業消息方面，特斯拉宣告將自行吸收關稅成本，調降中國售價，以吸引中國買氣，但週五特斯拉 (TSLA-US) 股價仍下跌 3.74%，連續第四個交易日走跌。

華爾街分析

Esposito Securities 執行長 Mark Esposito 表示：「我不認為牛市已經結束，但我認為我們已接近尾聲，令人感到不太安全。」

原油價格暴跌，WTI 原油期貨價格重挫近 8%，來到每桶 50.42 美元，創下今年最低水平。

斯巴達資本證券 (Spartan Capital Securities) 首席市場經濟學家 Peter Cardillo ：「科技股再次面臨壓力，但更令人不安的是油價正在崩潰，這並不是經濟的好景象，OPEC (石油輸出國組織) 表示將削減生產，但這無濟於事。」

針對即將到來的 G20 高峰會，但很少有經濟學家預計此次川習會談將解決貿易爭端。

Fi-Plan Partners 執行長 Greg Powell 表示：「(股市) 動態大多與聯準會升息與關稅舉措有關，根據這些 (川習) 談判中發生的事情，可能會出現市場情緒的變化，從而改變市場整體走勢。」