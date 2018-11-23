台灣區塊鏈庫幣拓展版圖 宣布進軍美國市場

台灣區塊鏈新創公司庫幣科技 (CoolBitX) 宣布，與萊特幣基金會合作，正式進軍美國市場，並與國際知名加密貨幣熱錢包 imToken 合作，imToken 將獨家成為 CoolWallet S 的大中華區代理夥伴。

庫幣科技 (CoolBitX) 成立於 2014 年，是台灣 FinTech 及區塊鏈應用創新公司，專門製造安全的美國專利加密貨幣錢包硬體，擁有領先全球區塊鏈資產管理技術。

imToken 成立於 2016 年 5 月，總部設立於新加坡，在杭州和北京均設有分公司，目前在全球超過 200 個國家擁有 700 萬用戶，支持以太幣 (ETH)、比特幣 (BTC) 和 EOS，並提供去中心化交易平台 (Tokenlon) 和去中心化應用瀏覽器，讓用户可享有一站式數位資產服務。

庫幣科技 (CoolBitX) 今年陸續推出第二代實體加密貨幣錢包「CoolWalletS」可以擴大支持比特幣 (BTC)、萊特幣 (LTC)、以太幣 (ETH)、瑞波幣 (XRP)、比特現金 (BCH) Horizen (ZEN) 和 ERC20 代幣等。

庫幣科技執行長歐仕邁表示，CoolWallet S 與 imToken 將聯手保護超過百萬用戶的資產，並提供容易整合的 CoolWallet S 安全加強方案給其他與 imToken 相似的軟體錢包，杜絕加密貨幣被盜風險，提升比特幣產業穩定。



庫幣科技 (CoolBitX) 表示，用戶可以使用手機連結自己的硬體錢包，只需一個 imToken 錢包，就能管理硬體錢包與多鏈資產 (ETH、BTC、EOS)，並通過硬體錢包完成轉帳、DApp 體驗與身份授權等多項功能。

imToken 創辦人兼 CEO 何斌表示，CoolWallet S 硬體錢包輕薄，透過 CoolWallet S 與 imToken 合作，共同推進硬體錢包的普及，解決私鑰安全保管的痛點。