歐股盤前─義大利預算案違反規定 歐盟祭懲戒 歐洲Stoxx 50期指跌0.1%

義大利 2019 年預算案違反規定，歐盟宣布將祭出懲戒，市場心態趨於謹慎；今 (22) 日歐股盤前，指數期貨漲跌互見，歐洲 Stoxx 50 期指下跌 0.1%。

台北時間週四下午 3 點 23 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 0.10%，英國 FTSE 100 指數期貨上漲 0.20 %，德國 DAX 指數期貨上漲 0.03%，法國 CAC 40 指數期貨下跌 0.08%。

週四亞股多走跌，截至發稿，上證綜指下跌 0.23%，深證成指下跌 0.18%；南韓 Kospi 指數下跌 0.32%，日經 225 指數上漲 0.65%；台股收跌 26.81 點，至 9714.71 點。

義大利政府拒絕修改 2019 年預算案，歐盟執委會日前宣布，將對義國進行懲處，祭出過度赤字程序 (EDP) 的第一步。

歐盟執委會副主席 Valdis Dombrovskis 週三對媒體表示，義國未能遵守預算規定，採取過度赤字程序，是必要的。

據歐盟執委會估算，義大利的總負債額，高達 GDP 的 131%；歐盟執委會稱，負債累累的成員國，可能引發金融穩定疑慮，並對經濟活動造成壓力。

連跌多日後，週三美股在科技股、能源股反彈帶動下收高。

昨日道瓊工業指數收平盤，至 24464.69 點；標普 500 指數收漲 8.04 點 (0.30%)，至 2649.93 點；那斯達克指數收漲 63.43 點 (0.92%)，至 6972.25 點。

不過，投資人對全球經濟成長趨緩、企業獲利觸頂的疑慮，並未因此消除。

「川習會」將於月底登場，但美中貿易爭端，未見緩解跡象；美國貿易代表署 (USTR) 日前發表最新 301 調查報告，稱中國並未改變與技術轉讓、智慧財產權有關的「不公平」做法。

美國總統川普也放話，指中國非常想達成貿易協議，但若談不攏，美國將對更多中國輸美商品加稅。

上述消息，使「川習會」與美中貿易關係前景，面臨更多不確定因素。