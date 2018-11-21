2019預算案 義大利政府：赤字占比沒得談 其他部分可討論

據傳義大利政府可能修改 2019 年預算案，與歐盟達成妥協；不過，義大利副總理兼內政部長 Matteo Salvini 今 (21) 日表示，赤字占比沒得談，但其他部分可討論。

稍早，外媒報導稱，Salvini 可能會重新檢視、修改 2019 年預算案；外界認為，此舉有助緩和義國與歐盟之間的緊張關係。

不過，根據路透社報導，Salvini 週三接受媒體採訪時指出，義大利政府願意就投資議題，與歐盟進行溝通，但關於財政赤字占國內生產毛額 (GDP) 比例，以及養老金改革等部分，則不願討論。

Salvini 強調，「只要經濟成長，債務就會下降」；義大利國家統計局 (ISTAT) 數據顯示，若 2019 年預算案獲得通過，有助提振義國經濟，預估明年 GDP 年增率，可望由 1.1%，上修至 1.3%。

義大利預算案於 10 月遭歐盟退回，且必須於 11 月 13 日之前，完成修改並重新提出，否則義國恐面臨經濟制裁。

該預算案的最大爭議在於，義國財政赤字占 GDP 比例，達 2.4%，赤字目標不僅遠高於前任政府，更直逼歐盟規定的 3%；歐盟執委會曾多次表示，此案嚴重違反歐盟預算規定。

然而，Salvini 卻在截止日當天宣布，財政赤字占 GDP 比例 2.4%、明年 GDP 成長 1.5% 等目標，皆維持不變。

Salvini 還強調，若歐盟以違反財政規定為由，對義大利祭出懲罰，「將是個錯誤」。