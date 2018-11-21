義大利拒絕修改預算案 歐盟將祭出懲處

義大利政府拒絕修改 2019 年預算案，歐盟執委會今 (21) 日宣布，將對義國進行懲處，祭出過度赤字程序 (EDP) 的第一步。

義大利預算案於 10 月遭歐盟退回，且必須於 11 月 13 日之前，完成修改並重新提出，否則義國恐面臨經濟制裁。

該預算案的最大爭議在於，義國財政赤字占國內生產毛額 (GDP) 比例，達 2.4%，赤字目標不僅遠高於前任政府，更直逼歐盟規定的 3%；歐盟執委會曾多次表示，此案嚴重違反歐盟預算規定。

稍早，外媒報導稱，義大利副總理兼內政部長 Matteo Salvini 可能會重新檢視、修改 2019 年預算案；外界認為，此舉有助緩和義國與歐盟之間的緊張關係。

不過，根據路透社報導，Salvini 週三接受媒體採訪時指出，義大利政府願意就投資議題，與歐盟進行溝通，但關於財政赤字占 GDP 比例，以及養老金改革等部分，則不願討論。

Salvini 強調，「只要經濟成長，債務就會下降」；義大利國家統計局 (ISTAT) 數據顯示，若 2019 年預算案獲得通過，有助提振義國經濟，預估明年 GDP 年增率，可望由 1.1%，上修至 1.3%。

歐盟執委會副主席 Valdis Dombrovskis 週三對媒體表示，義國未能遵守預算規定，採取過度赤字程序，是必要的。

Dombrovskis 稱，「歐元區國家，同屬一個群體，應遵循相同規則。」

據歐盟執委會估算，義大利的總負債額，高達 GDP 的 131%；歐盟執委會稱，負債累累的成員國，可能引發金融穩定疑慮，並對經濟活動造成壓力。