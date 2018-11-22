越南股市脫離熊市在望？基金經理高喊現在就是買進時機

越南股市歷經 10 月大震盪後，目前仍在低檔進行整理，跌深後，已有基金經理人開始進場買進。

管理著 764 億美元的安石集團 (Ashmore Group Plc) 旗下基金基理人 Andrew Brudenell 表示，從第一季底以來，該集團的持股部位已加碼翻了一倍，目前看來，越南的銀行和消費股股價明顯偏低。

去年底還高喊東南亞股市估值過高的 Brudenell，現在開始看好越南股市，並表示，過去 12 個月以來，大部分時間裡僅持有少量的越南股票，直到最近幾個月，越南股市進行修正後，比去年更加積極買進，尤其是針對特定產業股票加碼。

受到市場對中美貿易戰的擔憂升高，越南 VN 指數從 4 月 9 日的歷史高點下跌 23％，並宣告進入熊市，而 MSCI 亞太指數同期則下跌 13％；而越南股市的本益比也從 4 月高檔時的 20 倍，降至目前的 13.5 倍。

越南股市目前本益比低於三年平均值。(來源：Bloomberg)

除了看好越南的銀行和消費股，Brudenell 同時也發出預警，越南的房地產股仍然「非常昂貴」，一旦崩跌將對股市形成風險；同時對於越南通貨膨脹加速、越南盾和人民幣連動貶值，也須提高警覺。

儘管如此，Brudenell 對越南股市整體表現還是相當樂觀，預期在經濟成長強勁下，越南盾仍具支撐，而且企業的獲利成長應該相當不錯。