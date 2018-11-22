經濟學家：明年還不會經濟衰退 2020年才會

受益於今年的川普減稅政策，美國經濟成長在第二季達到頂峰，此股動力預計在 2019 年慢慢消退，2019 年成長將放緩，經濟衰退 2020 年恐接踵而來。

這是股市向下沉淪的重大原因之一，買家紛紛湧入美國公債，企業債券的殖利率上升，事實上投資者恐怕比經濟學家還要悲觀。

本週許多公司發布明年前瞻，其中包括高盛和摩根大通，他們都預期明年下半年成長將放緩至 2% 以下，但另一方面，這兩家券商又預期 Fed 明年仍會升息 4 次，但其他經濟學家認為 Fed 恐被迫放慢升息速度，甚至週三 (21 日) 市場有消息傳言，Fed 最快可能會在 2019 年春季，暫停升息。

市場對 Fed 升息路徑之預期 圖片來源：Zerohedge

經濟學家列出數個明年成長放緩的因素，但其中兩大因素就是 Fed 升息以及關稅、貿易戰 (如果持續打下去的話)。基本上明年不會經濟衰退，但一些經濟學家認為，2020 年就有可能出現經濟衰退。

Natixis 美國首席經濟學家 Joseph LaVorgna 表示，「這一切要看 Fed，如果他們升息步伐持續下去，那 2020 年上半段就有可能經濟衰退。」Joseph LaVorgna 估計明年經濟成長 2.5%，但下半年會放緩。

在 S&P 500 指數自 9 月下降近 9% 以來，今年股價幾乎持平。超過四成的 S&P 500 成分股至少下跌 20%，踏入熊市領域；另一方面，高收益和投資級公司債之間的信貸利差已經擴大到 2016 年的水準。

Leuthold Group 投資長 James Paulsen 表示，「看看多少事情已經緊縮了，放眼看全球，貨幣成長放緩、殖利率均上升，一般來說，只要像這樣執行緊縮政策，就會發生這些事，住房建築業者的調查結果將可看到更多證據，住房數據、汽車銷售、耐久財等經濟數據。」

這種對金融狀況惡化的擔憂可能會讓成長進一步減速，但也有可能讓 Fed 停下升息腳步。

但事實上，經濟學家認為至少要到 2020 年才會出現經濟衰退，而萎靡的成長速度基本上只是返回 2018 年之前那種緩慢但穩定的速度。過去 11 季中，有 7 季的成長率僅約 2%，除了今年第二季達到 4.2% 成長頂峰。

MUFG Union Bank 首席金融經濟學家 Chris Rupkey 估計，2019 年經濟成長 2.7%，但包含 Fed 在內的十大經濟學家團體，他們對明年成長的平均預期為 2.4%。

Grant Thornton 首席經濟學家 Diane Swonk 表示，「我們預期成長略高於 2%、2.25% 左右。這不會超級強勁，但仍可以降低失業率，金融市場最困難的事情是利潤現在正經歷的事，稅減政策提供的緩衝已逐漸消失。」他還提到歐洲經濟走疲的問題，並認為歐洲「還沒準備好因應中國經濟放緩。」

Diane Swonk 表示，「整個系統環境內還有我們尚未完全理解的風險。」

企業獲利成長狀況很明顯就能看出川普稅減效益正在消退，明年 S&P 500 獲利成長約 8.5%，較今年 24% 的高水準下降。

Rupkey 指出，跡象顯示企業開銷受稅減支撐，而企業開銷力道也已觸頂，例如 10 月耐久財訂單就意外下降至 4.4%，部分原因是運輸交通設備狀況逆轉，不像 8 月和 9 月那樣強勁成長，

Rupkey 維持第四季成長 3% 的預期，但有下行風險。他估計明年貿易戰或關稅不會再升溫，與其他經濟學家看法相同，「倘若川普總統考慮在 G20 上跟中國敲定什麼協議，現在或許就是時候了。」