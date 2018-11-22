新聞

經濟學家：明年還不會經濟衰退 2020年才會

圖：AFP
圖：AFP

受益於今年的川普減稅政策，美國經濟成長在第二季達到頂峰，此股動力預計在 2019 年慢慢消退，2019 年成長將放緩，經濟衰退 2020 年恐接踵而來。

這是股市向下沉淪的重大原因之一，買家紛紛湧入美國公債，企業債券的殖利率上升，事實上投資者恐怕比經濟學家還要悲觀。

本週許多公司發布明年前瞻，其中包括高盛和摩根大通，他們都預期明年下半年成長將放緩至 2% 以下，但另一方面，這兩家券商又預期 Fed 明年仍會升息 4 次，但其他經濟學家認為 Fed 恐被迫放慢升息速度，甚至週三 (21 日) 市場有消息傳言，Fed 最快可能會在 2019 年春季，暫停升息。

高盛預計　圖片來源：Zerohedge
市場對 Fed 升息路徑之預期　圖片來源：Zerohedge

經濟學家列出數個明年成長放緩的因素，但其中兩大因素就是 Fed 升息以及關稅、貿易戰 (如果持續打下去的話)。基本上明年不會經濟衰退，但一些經濟學家認為，2020 年就有可能出現經濟衰退。

Natixis 美國首席經濟學家 Joseph LaVorgna 表示，「這一切要看 Fed，如果他們升息步伐持續下去，那 2020 年上半段就有可能經濟衰退。」Joseph LaVorgna 估計明年經濟成長 2.5%，但下半年會放緩。

在 S&P 500 指數自 9 月下降近 9% 以來，今年股價幾乎持平。超過四成的 S&P 500 成分股至少下跌 20%，踏入熊市領域；另一方面，高收益和投資級公司債之間的信貸利差已經擴大到 2016 年的水準。

Leuthold Group 投資長 James Paulsen 表示，「看看多少事情已經緊縮了，放眼看全球，貨幣成長放緩、殖利率均上升，一般來說，只要像這樣執行緊縮政策，就會發生這些事，住房建築業者的調查結果將可看到更多證據，住房數據、汽車銷售、耐久財等經濟數據。」

這種對金融狀況惡化的擔憂可能會讓成長進一步減速，但也有可能讓 Fed 停下升息腳步。

但事實上，經濟學家認為至少要到 2020 年才會出現經濟衰退，而萎靡的成長速度基本上只是返回 2018 年之前那種緩慢但穩定的速度。過去 11 季中，有 7 季的成長率僅約 2%，除了今年第二季達到 4.2% 成長頂峰。

MUFG Union Bank 首席金融經濟學家 Chris Rupkey 估計，2019 年經濟成長 2.7%，但包含 Fed 在內的十大經濟學家團體，他們對明年成長的平均預期為 2.4%。

Grant Thornton 首席經濟學家 Diane Swonk 表示，「我們預期成長略高於 2%、2.25% 左右。這不會超級強勁，但仍可以降低失業率，金融市場最困難的事情是利潤現在正經歷的事，稅減政策提供的緩衝已逐漸消失。」他還提到歐洲經濟走疲的問題，並認為歐洲「還沒準備好因應中國經濟放緩。」

Diane Swonk 表示，「整個系統環境內還有我們尚未完全理解的風險。」

企業獲利成長狀況很明顯就能看出川普稅減效益正在消退，明年 S&P 500 獲利成長約 8.5%，較今年 24% 的高水準下降。

Rupkey 指出，跡象顯示企業開銷受稅減支撐，而企業開銷力道也已觸頂，例如 10 月耐久財訂單就意外下降至 4.4%，部分原因是運輸交通設備狀況逆轉，不像 8 月和 9 月那樣強勁成長，

Rupkey 維持第四季成長 3% 的預期，但有下行風險。他估計明年貿易戰或關稅不會再升溫，與其他經濟學家看法相同，「倘若川普總統考慮在 G20 上跟中國敲定什麼協議，現在或許就是時候了。」

延伸閱讀

留言載入中...

相關新聞