美股為何暴跌？從利率到貿易戰 最重要的邏輯還是這一個

華爾街的悲觀情緒已經肆意蔓延開來。

昨日，在能源股和科技股領跌指引下，標普最終收跌 1.82%，創 10 月 29 日來新低，而道指也跌達 550 點，回吐了年內全部漲幅。

其實在周一美股重挫之後，圍繞市場是否已經出現趨勢性逆轉的討論也日漸激烈。此前曾精準預期美股走勢的摩根士丹利首席美股策略師 Michael Wilson 更是直言：美股已經處於熊市中。

據 CNN 分析稱，從聯準會升息、油價暴跌到貿易戰，處處都彰顯出市場對當前環境的各種憂慮，這是引發美股暴跌的重要原因，但最重要的是，投資者已經做好了接受過去一年經濟和利潤爆髮式增長即將終結的準備。

這似乎意味著市場已經開始走上「放飛自我」的節奏。

負責管理 1560 億美元資產的 Commonwealth Financial Network 首席投資官 Brad McMillan 表示：「造成這次回調的原因並不在於基本面的惡化，而在於市場對未來增長的信心變化。這種信心必須回歸。很多公司可能已經達到了增長周期的高峰，投資者或已開始意識到這一點」，「如果對利潤增長的信心恢復，我們可能會看到股市再次上漲」。

但值得注意的是，美股的 5 張「頭牌」FAANG 和微軟的集體市值已經蒸發了超過 1.1 兆美元。TS Lombard 公司全球宏觀部門主管 Dario Perkins 對此表示：「短期內，科技板塊出人意料的出現疲軟，將對全球經濟造成重大影響，使看起來已經陷入泥淖的宏觀經濟狀況雪上加霜。而 FAANG 股票繼續大幅下挫將迫使美國股市腹背承壓。」

高盛首席美國股票策略師 David Kostin 在周二寫給投資人的信中寫道：「簡而言之，股市已開始消化經濟放緩的風險。」

鑒於美股「血淋淋」的慘澹表現，川普周二再次對聯準會「開炮」，表示他希望聯準會降息，以回應目前的經濟和金融市場狀況。他說：「我希望看到聯準會降低利率。我覺得這個利率太高了。我認為聯準會的問題比其它問題大，而科技股確實存在一些問題。」

Wilson 也表示：「儘管 2018 年沒有經歷經濟衰退，市場卻在大聲宣布壞消息的到來，市場已經嗅出企業盈利衰退和經濟增長急劇減速的味道。今年有投資者質疑，為何企業財報不差但股價不佳，我們認為，當股價不顧好消息而持續被拋售時，就是熊市了。」

但摩根大通首席全球策略師 David Kelly 給出了不同的看法，他對 CNN Business 表示，"我認為我們不會走向衰退",「經濟放緩和股市暴跌將成為聯準會所必須直面的問題」。他進一步表示，如果川普政府能夠意思到潛在的經濟衰退風險，或許就會從貿易戰中「撤退」。