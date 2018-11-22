基金邁入下行週期 高盛自家對沖基金也不例外 自6月份下跌9%

近期一系列對沖基金最喜歡的股票選擇，包括臉書 Facebook (FB-US)、阿里巴巴 (BABA-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 在 2018 年下半年表現不佳。

根據高盛 Goldman Sachs (GS-US) 的數據，今年上半年擊敗市場後，自 8 月中旬以來，823 檔對沖基金中一籃子最受歡迎的多單部位已經落後於 S&P 500 指數 7 個百分點，自 6 月以來，高盛自家的對沖基金 VIP 籃子也下跌約 9%。

高盛的 David Kostin 寫道，「對沖基金報酬率、投資組合槓桿、以及流行股票的表現，已進入惡性的下行週期」。高盛表示，今年平均股權對沖基金下跌 4%。根據金融數據公司 Preqin 的數據，10 月份為平均基金 3 年來表現最差的一個月，平均下跌 2.35%。

臉書股價趨勢圖

根據高盛的數據，截至第 3 季度末，對沖基金中受歡迎的尖牙股「FAANG」股票 (臉書、亞馬遜、蘋果、Netflix、和谷歌)，其中臉書和亞馬遜代表了前 3 大股票中的 2 大股票投資組合佔比。FAANG 近幾週大幅下挫，該 5 檔股從週五收盤時的 52 週高位蒸發了約 1 兆美元的市值。

在第 3 季基金減持的股票中，高盛認為臉書和晶片商美光 (MU-US) 最多。Kostin 認為，這類「巨星殞落」的個股從歷史數據來看，大多在未來 3 至 12 個月還會劣於大盤。

自本季度開始以來，科技類選擇行業的 SPDR ETF 下跌超過 13%，似這類股價近期波動較高。S&P 500 指數自 10 月初以來下跌約 8.5%，道瓊​工業平均指數 Dow Jones 下跌約 6.8%。

高盛首席美國股票分析師指出，下半年表現平平、波動性回升、增長和動能股下滑。Kostin 寫道，隨著市場變得更加不穩定，基金經理人反過來轉向醫療保健、和公用事業等更具防禦性的行業股票。

他補充說，對沖基金在第 3 季度向防禦性行業轉移，自 2008 年以來首次將公用事業公司的投資組合佔比提升至超越 Russell 3000。「基金還增加了消費必需品的頭寸，同時減少了科技資訊類、通信服務、和非必需消費品行業的頭寸」。

這些防禦型股票如 UnitedHealth (UNH-US)、和電力生產商 Vistra Energy (VST-US)、醫療保險公司 Aetna (AET-US) 等。

自 2016 年以來，醫療類股再次成為基金的寵兒，投資組合佔比達約 18%。

投資人請注意，對沖基金需要在每個季度結束後 45 天報告其持有的資產。這些文件通常不會反映他們目前持有的資產，因為基金可能在 45 天的時間內出售或購買了更多或更少股票。