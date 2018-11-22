主流熱點退潮後續跟不上 A股反复洗盤概率加大

11月22日，隔夜美股反彈大漲，影響A股滬深創同步小幅高開，但受券商、銀行等權重板塊萎靡影響，指數隨後逐級走低，午盤還創了日內新低，指數步入了糾結期，主流熱點也步入了高位盤整期。午後滬指小幅回升，跌幅略收窄，深成指和創業板指整體也呈震盪走弱態勢。整體看，滬指全天維持窄幅震盪走勢，權重股表現低迷，券商板塊領跌。汽車板塊尾盤領漲，維生素概念股異軍突起，但市場總體交投意願仍較低迷，兩市個股跌多漲少，共計1618只個股上漲，1711只個股下跌，63只個股漲停。

截止收盤，滬指縮量收報2645.43點，跌0.23%，成交額1256億;深成指收報7893.99點，跌0.18%，成交額1797億;創業板收報1354.17點，跌0.66%，成交額514億。

從盤面上看，行業板塊跌多漲少，其中汽車板塊領漲，高送轉、汽車零部件、ST、化學製藥、傳媒、知識產權保護、3D玻璃等板塊漲幅居前，券商板塊領跌，天風證券大跌超7%，鋼鐵、保險、物流、自貿港、深圳國資改革、債轉股等板塊跌幅居前。

今日，滬股通淨流出3.61億，深股通淨流出0.15億;其中，滬股通中資金流入最多的是張江高科(600895-CN)，淨流入8096萬;資金流出最多的是中國平安( 601318-CN)，淨流出4.45億;深股通中資金流入最多的是新和成(002001-CN)，淨流入2.12億;資金流出最多的是東方財富(300059-CN)，淨流出2.87億。

新能源汽車領漲 維生素概念尾盤爆發

近日以創投概念、殼資源概念、ST板塊為代表的題材炒作或已接近短期高點。創投概念分化明顯，操作難度加大，賽象科技(002337-CN)、中科新材(002290-CN)等個股漲停，紫江企業(600210-CN)、西安旅遊(000610-CN)等個股大幅下挫;ST板塊捲土重來，*ST皇台(000995-CN)、ST昌九(600228-CN)、*ST凡谷(002194-CN)等逾10只個股漲停。昨日兩公司公佈高送轉預案，高送轉概念表現強勢，正業科技(300410-CN)、漢邦高科(300449-CN)直接一字漲停;今日，證券板塊調整居前，位於跌幅榜，是拖累指數原因之一，此外，以通信、軟件為代表的科技股反复表現。目前，熱點龍頭面臨調整，殼資源股和創投概念逐步退潮後，而新的熱點不能持續跟進，所以一時間目前很難判斷大盤短期走向。

值得一提的是，最新數據顯示新能源汽車仍然保持正增長。 10月份中國新能源汽車產銷比2017年同期分別增長58%和51%，今日新能源汽車板塊有抬頭跡象，新能源汽車整車相關個股表現活躍，板塊尾盤持續拉升，江淮汽車(600418- CN)、北汽藍谷(600733-CN)漲停，其餘個股也紛紛跟漲，能否接力成為新熱點還有待驗證。此外，維生素概念股尾盤爆發，新和成(002001-CN)、兄弟科技(002562-CN)、億帆醫藥(002019-CN)、浙江醫藥(600216-CN)集體漲停。

政策偏正面穩中向好

外圍市場環境偏正面，歐美股市在連續大調整之後開啟了反彈修復走勢;原油期貨在大跌之後，也迎來一個小反彈;人民幣匯率目前在6.92附近，貶值壓力有所減緩。此外，國常會決定擴大開放、激發消費潛力，延續和完善跨境電子商務零售進口政策並擴大適用範圍，部署推進物流樞紐佈局建設，這對跨境電商板塊有一定利好刺激，消費股或將再度被點燃，對於A股市場將是極大提振。另滬深交易所建議縮短停牌時間以防止停牌濫用，這對於市場來說無疑是一個利好，有利於吸引場外大資金的入場參與熱情。整體來看，在外圍股市沒有特大利空的背景下，滬指目前尚處在箱體震盪階段，反复洗盤的概率很大。

市場震盪 需要新的領漲龍頭延續行情

今日市場維持震盪走勢。回看近期行情特點，昨日美股重挫，A股以紅盤報收，逆美股走出特立獨行走勢，進一步穩定了市場信心。儘管隔夜美股超跌反彈，整體來說對A股今日的走勢影響不大，大盤仍延續小幅震盪。

展望後市，A股目前進入築底反彈階段，現在的趨勢是震盪回升。自2449低點的反彈來看，帶動大盤指數上漲的主力不乏中小創個股，近期行情啟動也是創業板在領漲，不過創指在1300點附近還有個缺口沒有回補，所以短期來看創指也有調整預期。此外，連續炒作的殼資源股和創投概念逐步退潮後，市場需要新的領漲龍頭，方能把反彈行情延續下去。因此，輕指數、重個股，目前市場處於熱點青黃不接的尷尬期，仍具有較大不確定性，操作上註意規避前期漲幅過大品種。