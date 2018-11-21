人民幣中間價下調169點 美升息腳步可能放慢

新浪財經訊 11 月 21 日，美聯儲加息步伐料放緩，人民幣中間價報 6.9449，下調 169 點，上一交易日中間價報 6.9280，在岸人民幣上一交易日收報 6.9393。

美聯儲加息步伐料放緩

分析人士指出，經濟增長放緩料將影響美聯儲最終加息的程度。 2015 年底以來，美聯儲已經加息 8 次；預計今年 12 月份還會加息，且將更新經濟預測。美聯儲 9 月份的預測顯示 2019 年會加息 3 次。

不過美聯儲主席鮑威爾上週給出了暫停加息的條件，或放慢加息步伐。在上週兩場達拉斯聯儲組織的活動中，美聯儲官員討論了經濟現狀與全球情況。儘管鮑威爾對美國經濟整體持樂觀態度，但暗示了 2019 年暫停加息的條件，即美國經濟將面臨三大阻力：全球需求放緩、財政刺激消退以及加息對經濟的滯後影響。

官員們普遍認為，美國樓市增速放緩，以減稅和增加財政支出為主要形式的財政刺激可能從明年起逐步消退。對此，鮑威爾表示，美聯儲的目標是保持經濟增長，同時保證通脹受控和確保金融穩定，“美聯儲會繼續監控金融狀況，我們不得不思考還能加息多少，以及加息的幅度與節奏。我們要採取的路徑是非常小心地審視市場、經濟、商業聯絡人如何回應貨幣政策。”

此外，美聯儲副主席克拉里達指出，近三年的加息已令美聯儲的短期利率接近中性水平，這將成為未來考慮貨幣政策的一個關鍵因素，未來加息將取決於經濟數據。

另據彭博消息，利率市場對美聯儲政策路徑的信心開始崩塌，“短期利率交易員先前一直深信，2019 年美聯儲會如其預期升息三次，每次升幅 25 個基點，然而如今，他們已經開始懷疑，在 2019 年結束之前，美聯儲恐怕連加息兩次都做不到。”

人民幣匯率 “7” 關口為何如此重要

守住人民幣匯率 “7” 這一重要關口，旨在給市場一個穩定的明確預期，即中國有基礎、有能力、有信心保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。中國經濟基本面穩健、宏觀槓桿率基本穩定、財政金融風險總體可控、國際收支大體平衡、外匯儲備充足，均為人民幣匯率保持基本穩定提供基本面支持。外貿增長、利用外資、企業跨境融資及對外投資等都持續平穩態勢。中國作為負責任的大國不會搞競爭性貶值，也不會以匯率作為應對貿易摩擦的工具，外貿不確定因素對外匯市場和跨境資本流動的影響總體可控。

在逆週期調控模式下，短中期來看，人民幣匯率 “7” 這一重要關口大概率是會堅守的。目前 “穩匯率” 比“匯改”更重要，而市場人士關注的人民幣國際化是個長期戰略，不應從一兩年的發展變化來評價人民幣國際化進程。