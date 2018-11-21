紐約匯市—美元回彈 英鎊、歐元、新興市場貨幣全倒 

週二 (20 日) 交易，美元自本週初略微負面的表現反彈回來，反對歐元和英鎊等主要競爭貨幣構成壓力。

ICE 美元指數上升 0.7% 至 96.827。

美元走強打壓對風險敏感的貨幣，包括新興市場貨幣等，全面走跌，土耳其里拉跌幅最巨，1 美元兌 5.3875 里拉 (週一尾盤為 5.3136 里拉)。在發達市場，風險與全球成長風向球——澳元兌美元大貶至 0.7220 美元 (週一尾盤為 0.7293 美元)。

英國脫歐議題方面，英國央行長 Mark Carney 就英國通膨和經濟前景在國會發表證詞，稱倘若明年 3 月硬脫歐，貨幣政策的考量將是次要，主要為硬脫歐對經濟造成的效應。

「這不是第二輪的金融危機，當時英國央行和其他各國央行是核心角色，這次是真正的經濟衝擊，所以各國央行都要扮演個角色，但這次我們更像配角。」

與此同時，英國首相梅伊 (Theresa May) 仍面對脫歐計畫的壓力，經上週戲劇性發展後，目前尚未處理自家黨內的領導挑戰。

這一切讓英鎊更受壓力，但因為今日相關新聞有限，所以英鎊僅小幅走貶，自週一晚間的 1.2851 美元下降至 1.2787 美元。

歐洲方面，因西班牙、法國和荷蘭對脫歐協議草案表示擔憂，英國脫歐談判變得更棘手。

歐元兌美元走貶，自 1.1455 美元貶至 1.1368 美元。

歐盟委員會週三即將對義大利的預算案做出回應 (歐盟先前以義大利預算案違反歐盟規定而駁回)。義大利週二債券殖利率上升，使其與德國公債殖利率的利差站上 5 年高點，隨後拉回。

日本方面，日本央行長黑田東彥表示，負利率是央行貨幣政策的必要組成，且日本不太可能在明年達到通膨目標。

交易時間稍早，美元兌日圓觸及 3 周低點，隨後拉回至 112.73 日圓 (週一稍晚匯價在 112.55 日圓)。