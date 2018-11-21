〈鴻海市值跌破兆元〉恐只是開始 轉型之路見三大警訊 完成路漫長

受蘋果 (AAPL-US) 新機銷售不佳影響，鴻海 (2317-TW) 市值跌破兆元，股價也創減資後新低，業界普遍認為，鴻海雖積極轉型，但蘋果產品銷售動能轉弱，加上美中貿易戰戰火延燒，轉型陣痛期恐持續拉長，市值跌破兆元只是開始，而這也為鴻海營運帶來三個警訊，包括客戶仍過於單一化，過度依賴硬體製造、及多角化布局效益仍難顯現。

業界普遍認為，蘋果今年 iPhone 銷售展望不如預期，是拖累鴻海股價大跌的主因，細究主因就是蘋果占鴻海營收比重仍偏高，造成蘋果產品銷售好壞，就等於鴻海營運表現。

鴻海近年為擺脫這樣的影響性，降低單一客戶產品波動對營收的干擾，近年積極布局非蘋陣營，包括 Google、華為等，不過結果仍未顯著反映在營收上。

再者，鴻海在硬體製造擁強大實力，但隨網路時代發展，純硬體製造優勢漸漸減少，在郭董強勢帶領下，鴻海積極推動硬體跟軟體整合，打造實體經濟 + 互聯網經濟模式，積極推動雲端平台建置，盼能在軟硬體發展達到平衡，不過顯然轉型除要花上更多時間，也很難在短期見成果，更不用說難以反映在股價表現。

第三，鴻海推動多角化經營，透過併購或投資新創公司加強布局，併購的表面風光，潛在效益可期，但併購後反須認列龐大成本與費用，效益難以顯現，也為鴻海轉型再添警訊。

以集團旗下工業電腦廠樺漢 (6414-TW) 為例，樺漢近年是鴻海旗下最積極向外併購的公司，包含併入帆宣、買下 Kontron 等，不過今年樺漢財報毛利率與營益率雙雙受到影響，獲利表現承壓，也顯示併購外表風光，但整合後的綜效發揮才是學問，多角化布局何時可見成果，還有待時間證明。

鴻海的三個警訊，也代表郭董雖力拚退休前帶領鴻海完成轉型大計，不過眼前有美中貿易戰戰火延燒，還有蘋果產品銷量屢傳不佳兩個絆腳石，持續衝擊股價走勢，郭董日前也對股價波動再度向投資人喊話，呼籲不該過度關注股價，要把焦點放在工業互聯的未來，他現正積極推動各項轉型計畫，力拚退休前能完成，但郭董何時可完成鴻海轉型大計，投資人與市場仍都在觀察。