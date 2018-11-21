盤前財經大事搶先讀2018年11月21日

今日操盤前瞻

法說會：台聚、雙鍵、帆宣、今國光、精誠、樺漢、瑞祺電通

股臨會：泰山

〈鴻海市值跌破兆元〉Q4 恐不旺 股價後續恐仍有壓

鴻海 (2317-TW) 今 (20) 日市值跌破兆元，其中外資賣超近 1.67 萬張、連續 12 個交易日賣超，共逾 7.76 萬張，股價頻破底，但後市短期也難有起色，法人認為，蘋果訂單縮減，鴻海產能利用率恐持續下滑，毛利率將受到干擾，今年第 4 季恐面臨旺季不旺的窘境，另外每季影響鴻海營運表現的業外，也有子公司富智康虧損波動。閱讀全文...

〈鴻海市值跌破兆元〉恐只是開始 轉型之路見三大警訊 完成路漫長

鴻海雖積極轉型，但蘋果產品銷售動能轉弱，加上美中貿易戰戰火延燒，轉型陣痛期恐持續拉長，市值跌破兆元只是開始，而這也為鴻海營運帶來三個警訊，包括客戶仍過於單一化，過度依賴硬體製造、及多角化布局效益仍難顯現。閱讀全文...

道瓊再跌逾 500 點 川普喊話：希望看到聯準會降息

美國總統川普週二 (20 日) 回應媒體有關經濟和金融市場問題時, 再次抨擊聯準會 (Fed) 貨幣政策，喊話希望看到聯準會降息。「目前利率太高了。我認為科技股存在一些問題，聯準會的問題比我們的問題要嚴重得多。」閱讀全文...

油價漲 + 外資撤 我國經常帳、金融帳罕見雙創近年低點

台灣央行今 (20) 日公布第 3 季國際收支，金融帳淨流出 (金融帳淨資產增加)78.3 億美元，不僅已是連 3 季縮小淨流出幅度，更來到 2013 年第 3 季以來新低，而第 3 季經常帳淨流入金額 140.4 億美元，年減 76.7 億美元，也創 2014 年第 4 季以來低點。閱讀全文...

明年台股有 3 天補班不開市 春節封關休市長達 11 天

證交所今日公告明 (108) 年台股開、休市交易行程，確定明年農曆春節共休市 11 日；另外，因應新制上路，明年將有 3 天彈性休假而補班，但股市方面不交割也不交易，將是首度「補班不開市」。閱讀全文...