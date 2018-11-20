上市櫃前三季營收、獲利雙創10年同期新高 但這家公司明年3月恐下市

金管會今 (20) 日公布上市櫃最新營運情況，今 (2018) 年前三季，上市櫃累計營收達 23 兆 803 億元，較去年同期成長 9.37%；累計稅前淨利為 1 兆 8892 億元，較去年成長 15.05%；無論前三季營收或獲利，都創 10 年來同期新高紀錄。但悠克國際 (6131-TW) 已連續兩季未出具財報，明年 3 月恐下市。

金管會證期局表示，截至 11 月 14 日，上市櫃公司 (含第一上市櫃、不含金控) 應申報財報家數共計 1668 家，除上市公司悠克國際未如期出具今年第 3 季財務報告外，其餘公司均於規定期限內完成公告申報。

在上市公司表現方面，前三季累計營業收入為 21 兆 4606 億元，較去年同期成長 9.37%；累計稅前淨利為 1 兆 7456 億元，成長 13.49%。

證期局副局長張振山指出，今年第 3 季獲利有所成長的產業包括：電子零組件業因終端應用客戶需求強勁，且高階及中階產能陸續開出致獲利成長；塑膠工業因油價走高，帶動產品價格上揚而推升獲利；半導體業則因市場需求增溫、高階產品占比提升及記憶體產品價格維持高檔致獲利成長。

而上櫃公司的表現，前 3 季累計營業收入 1 兆 6197 億元，較去年同期成長 9.4%；累計稅前淨利為 1436 億元，成長幅度 38.08%。

而上櫃公司有所成長的產業部分，證期局表示，包括：半導體業因半導體矽晶圓需求持續成長，平均單價上升帶動毛利率走高及銷量同步成長；電子零組件業因被動元件景氣回升及部分公司完成股權出售認列處分利益所致；生技醫療業則因新藥上市及產品授權，帶動整體產業獲利成長。

前三季除了上市公司悠克國際 (6131-TW) 未如期出具今年第三季財報，其餘公司均於規定期限內完成公告申報，其實，悠克從第二季就沒出財報，會計師也主動終止委任，金管會表示，若在明年 2 月 17 日前未補正，悠克在明年 3 月底就必須下市。

據金管會統計，過去三年因交不出財報而下市櫃的公司有華美、必翔、台一。