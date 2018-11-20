〈2019投資展望〉美中貿易戰添市場變數 台塑三寶保守看

近期國際油價狂跌，壓縮石化產品價格上漲空間，加上美中貿易戰影響市場需求，使今年邁入第 4 年榮景的塑化產業，對明年的前景展望轉趨保守。台塑企業總裁王文淵認為，美中貿易戰使明年市場充滿變數，台塑 (1301-TW) 也強調營運展望難以預期，南亞 (1303-TW) 與台化 (1326-TW) 則認為，明年展望得待需求回溫後，才可望較為明朗。

台塑企業總裁王文淵指出，美中貿易戰目前似乎看不到緩和跡象，兩邊僵持不下，而美國日前期中選舉過後，情況已產生微妙變化，但目前仍要看 11 月底美中兩國在 G20 峰會上的協商結果，台灣與這世界前兩大經濟體經貿關係密切，一定也會受到相當程度的波及，盼大家都能做好長期抗戰的心理準備，美中貿易戰恐使明年市場充滿變數。

在 11 月初公布 10 月合併營收的業績發表會上，繼先前台塑下修展望後，其餘台塑三寶也下調第 4 季展望，認為美中貿易戰使市場觀望氣氛濃厚，需求轉趨保守，對於明年塑化產業展望充滿不確定性。台塑董事長林健男也同樣認為，美國總統川普帶來的變數太大，明年營運展望目前仍難以預期。

南亞董事長吳嘉昭則說，南亞屬於較下游的加工業，客戶發現原料價格開始下修後，對南亞的進料轉趨保守，目前得待原料價格降到最低點，需求才可望趨於明朗。

台化副董事長洪福源認為，由於美中貿易戰為市況增添更多保守心態，加上地緣政治、中國內需市場不強勁等因素影響，使整體需求偏剛性、並不暢旺，目前得待需求回溫，預期明年首季春節前，情況將於今年第 4 季相近。