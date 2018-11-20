美股大跌的重要原因：減稅紅利結束了

美股接連調整，在分析師看來，一個容易被忽視的重要因素在於，美國減稅紅利已經結束了。

Clarity Financial 經濟學家 Lance Roberts 昨日撰文稱，對於投資者來說，在分析公司利潤增速時看的是年增率情況，因此減稅所帶來的增速提振通常都非常短暫，僅有一年時間。

而和此前幾屆美國政府的做法相比，川普就任總統後實施的減稅力度實際上相當小，這就導致減稅紅利持續的時間更短。

Roberts 寫到，在小布什時代，美國有效稅率從 31.48% 降到了 19.87%，降幅達到 11.61 個百分點，公司利潤增長獲得提振在一年之後消失；在歐巴馬時代，有效稅率從 24.01% 降到 13.73%，降幅為 7.28 個百分點。

而到了川普時代，美國有效稅率只是從 19.32% 降到 16.17%，降幅僅為 3.15 個百分點。「儘管公司利潤的確增長了，但是有效稅率這一極小的調整幅度，可能就是為何這次減稅效應消失如此之快的原因。」

除此之外，Roberts 認為，儘管主流媒體和美國政府均一再表示，減稅會促進經濟增長，提升薪資水平以及提振就業，但是對於美國來說目前的情況並非如此，企業反而把減稅獲得的收益主要用來庫藏股。

而在企業盈利層面，增長主要是來自縮減成本以及其他的財務操作，而非營收的切實增長。Roberts 寫到：

減稅為公司股票庫藏股提供了資本，但營收增長和消費驅動的經濟增長直接掛鈎，這在過去基本沒有變動。

自 2009 年來，公司財報顯示的 EPS 增速高達 391%，對於危機之後的 EPS 增速來說這也是歷史之最。但是同期公司營收卻並未出現同等增長，增速反而僅有 44%

僅有 11% 的 EPS 增長來自於營收的增長，這一點尤其值得注意。

Roberts 認為，這背後反應的問題在於，股票庫藏股、企業稅率下調等因素的確能在短期內帶來公司盈利改善的表象，但是公司財報中營收增長的缺失，則表明在較長時間內公司所處的經濟環境相對疲軟。

而在公司股票庫藏股開始放緩、聯準會持續收緊流動性的背景下，市場對未來公司盈利增長的預期存在相當大的高估風險。「從房價下滑、汽車銷售下滑以及公司負面業績指引越來越多等現象來看，我們已經在見證這些跡象。」 Roberts 寫到。

他認為，在全球經濟持續疲軟的背景下，美國經濟 2019 年就有走向衰退的可能，而在這之前，市場對於公司利潤增長的期待依然過高。「僅在過去 30 天，財報顯示的對 2019 年底 EPS 的預期就已經下調了超過 10 美元。」

Roberts 指出，未來需要集中精力關注的是，美國升息對於房屋以及汽車等需要貸款的消費帶來何種影響。這些放在經濟周期處於尾聲以及央行推出寬鬆的大背景下，很可能導致未來出現比現在預期還要差的結果。