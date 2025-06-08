美國警告烏克蘭俄羅斯將對無人機攻擊展開大規模報復！規模巨大且毫不留情

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-08 15:30

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美國官員向《路透》表示，俄羅斯總統普丁尚未全面展開對烏克蘭無人機攻擊的報復行動，預計將是一場多重飛彈與無人機的龐大攻勢。美方研判，俄羅斯可能在未來數日內進行下一波報復行動。

美國警告俄羅斯將對烏克蘭無人機攻擊展開大規模報復。(圖：REUTERS/TPG)

根據《路透》報導，美國官員認為此前俄羅斯僅是初步報復，真正的主力攻擊尚未到來。

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俄羅斯週五（6 日）向烏克蘭首都基輔發射了密集的飛彈和無人機彈幕，俄羅斯國防部表示，對軍事及軍事相關目標的襲擊是對烏克蘭針對俄羅斯的「恐怖主義行為」的回應。

一位西方外交官人士指出，俄羅斯接下來可能升高報復強度，並針對烏克蘭政府建築等具象徵意義的目標，以釋出強硬訊號。另一名高階外交人士更警告，俄方將發動「規模巨大、兇猛且毫不留情」的報復行動。

卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）高級研究員考夫曼（Michael Kofman）分析指出，俄羅斯可能會報復烏克蘭國家安全局（SBU）或其他地區性情報機構，甚至可能使用中程彈道飛彈。此外，烏克蘭的國防製造設施也可能成為攻擊目標。

雖然俄羅斯聲稱將採取強力行動，考夫曼認為，俄軍目前在戰場上投入大量軍力，導致其實際升級報復手段的能力受限。