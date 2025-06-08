洛杉磯抗議升級！川普派2,000國民警衛隊進駐、可能援引反叛亂法

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-08 16:00

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美國總統川普政府於當地時間週六（7 日）宣布，將部署 2,000 名國民警衛隊進駐加州洛杉磯，應對因聯邦移民突襲行動引發的第二波示威抗議。

川普派2,000國民警衛隊進駐洛杉磯。(圖：REUTERS/TPG)

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）表示，若當地暴力升級，五角大廈已準備動用駐彭德爾頓軍營的現役海軍陸戰隊。

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根據《路透》報導，川普已簽署總統備忘錄，授權動員國民警衛隊以「解決持續惡化的違法行為」。川普邊境事務負責人霍曼（Tom Homan）表示，國民警衛於週六投入洛杉磯維安。

加州州長紐森（Gavin Newsom）對此強烈反彈，指控川普此舉為「故意煽動」，並呼籲民眾保持冷靜、以和平方式表達訴求。紐森批評國防部揚言出動現役部隊鎮壓自家公民是「並非因為執法人員不足，而是因為他們想製造點鬧劇。」

此外，紐森還表示，赫格塞斯「威脅要在美國領土上部署現役海軍陸戰隊對付本國公民」，是「精神錯亂的行為」。

川普則在其社群平台 Truth Social 發文表示，若州長紐森與洛杉磯市長無法維持秩序，「聯邦政府將介入，徹底解決暴動與搶劫問題！」

（圖：截自川普 Truth Social）

這波抗議起因於週五（6 日）晚間，美國移民及海關執法局（ICE）突襲洛杉磯多處地點，包括家得寶門口與工廠倉庫等場所，逮捕至少 44 人，並指控其有移民違規情事。國土安全部稱當晚約有 1,000 人參與抗議。

週六，數百名示威者聚集於洛杉磯東南部派拉蒙（Paramount）地區抗議，有人高舉墨西哥國旗。當晚市中心另有約 60 人集會，高喊「ICE 滾出洛杉磯！」現場氣氛緊張。

人口普查數據顯示，洛杉磯相當一部分人口是西班牙裔和外國出生的。而川普領導的共和黨白宮已將打擊移民作為第二任期的主要目標之一。

根據《路透》記者觀察，派拉蒙地區示威現場出現大量配戴防毒面具的聯邦安檢人員，街道上布滿催淚彈煙霧與翻覆物資。洛杉磯警方在 X 平台表示，已有多人因未聽從驅離命令而遭拘留，但未說明是否正式逮捕。

移民權益組織 Chirla 執行長 Angelica Salas 指出，週五被捕者至今仍無法與律師接觸，「這令人非常擔憂」。她呼籲政府透明處理此事，保障基本法律權利。

川普政府則表示，將強化執法，目標為每日逮捕 3,000 名非法移民。但部分合法居留者亦受波及，已引發多起法律挑戰與社會爭議。

副總統范斯（JD Vance）批評示威者為「高舉外國旗的叛亂者」，白宮幕僚米勒更稱之為「暴力叛亂」。

雖美國目前尚未援引《反叛亂法》，但有官員透露國民警衛隊最快可於 24 小時內全面部署，且美軍方正在努力尋找這 2,000 名士兵的來源