馬斯克要建新政黨？名字都想好了！

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-08 13:30

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馬斯克表示要建新政黨。(圖：Shutterstock)

他於 6 月 5 日透過社群平台 X 發起投票，詢問是否支持成立「真正代表 80% 中間派」的新政黨，吸引超過 531 萬人參與，其中逾 80% 表達支持。

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（圖：截自馬斯克 X）

馬斯克於 6 日晚間再次發文強調：「這是命運。」他也認同網友建議的政黨名稱「美國黨（America Party）」，此舉迅速在政壇掀起巨大波瀾。

（圖：截自馬斯克 X）

川普猛批馬斯克「有問題」 馬斯克怒嗆「忘恩負義」

馬斯克創黨言論曝光後，與美國總統川普的關係急轉直下。川普 6 日接受《CNN》訪問時公開抨擊馬斯克是「可憐」、「有問題」，並強調目前不打算與其通話。川普直言，馬斯克已「失去理智」。

雙方自 5 日起於社群平台隔空交火，馬斯克批評川普「忘恩負義」，並表示：「若沒有我，他早就輸掉選舉了。」川普則回嗆馬斯克「瘋了」。

儘管有媒體報導指出白宮曾嘗試安排川普與馬斯克通話，但白宮匿名官員當日駁斥該傳聞，強調「總統今天沒有通話計劃。」

根據《ABC》報導，川普對與馬斯克溝通「興趣缺缺」，更不客氣地指出馬斯克「已經失控」。

馬斯克批《大而美法案》傷特斯拉 川普反擊揭利益衝突

馬斯克 5 日連續發文猛轟川普主導的《大而美法案》（Big & Beautiful Act），批評該法案「龐大而醜陋」。

川普隨即反擊，指出馬斯克的不滿源自於該法案取消了電動車購車抵稅優惠，嚴重衝擊特斯拉利益。馬斯克則回應川普「太忘恩負義」。

回顧兩人過往關係，馬斯克曾是川普的重要金主，在 2024 年總統選舉期間捐助近 3 億美元。川普勝選後更邀馬斯克出任「政府效率部」負責人，領導裁員與削減赤字等措施。