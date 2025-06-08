川普發文慶祝「大勝」！法院裁定美國政府可禁止《美聯社》記者進入白宮

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-08 14:30

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美國聯邦上訴法院近日作出重大裁決，允許美國總統川普根據自身意願，限制《美聯社》記者進入白宮橢圓形辦公室、海湖莊園及「空軍一號」總統專機進行採訪。

川普發文慶祝「大勝」美聯社。(圖：Shutterstock)

根據法院說法，白宮部分空間如橢圓形辦公室及總統私人設施，並非必須向大眾或所有媒體開放，因此總統與白宮具有挑選媒體進入的權限。這項裁決推翻了地方法院先前的臨時禁令。

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早前一名地方法官曾裁定不得排除《美聯社》記者，但此次上訴法院的裁決則明確支持川普政府對媒體的選擇權。

川普當天在社群媒體上發文慶祝，寫道：「今天大勝《美聯社》。他們拒絕報導『美國灣』的真相。假新聞！」該言論進一步加劇其與主流媒體間的長期對立關係。

（圖：截自川普 Truth Social）

對於裁決結果，《美聯社》表達強烈失望，表示白宮針對特定記者實施懲罰性禁令，違反美國憲法保障的新聞與言論自由。

事件起因於今年 1 月 20 日川普簽署行政命令，將「墨西哥灣」改稱「美國灣」，但《美聯社》拒絕更改地理名稱。該社表示，為確保全球讀者能清楚辨識地名，仍會沿用國際通用的「墨西哥灣」。