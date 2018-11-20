台股選舉前相對國際股有撐 跌深反彈股活躍

在美股昨重挫的壓抑下，亞股今 (20) 日開盤均再次回檔，陸、港股均大跌超過 1%，日韓股也跌逾 0.5%，台股相對有撐，指數下跌 39.74 點開出後一度跌逾 90 點，摜破月線位置，但隨後緩步收斂跌勢，盤中跌點在 50 點左右，櫃買指數甚至翻紅，法人認為，周末選舉前觀望氣氛濃無強力上攻條件，但顯然仍有一定的撐盤力道，盤勢進入個股零星表現的盤整盤。

美國對中國中興和福建晉華動用出口禁令後，市場又傳可能再以中國侵犯維吾爾族人權為由，制裁中國安控大廠海康威視，一旦成真，海康威視將面臨無關鍵零組件可用的窘境。

在此情況下，由於市場期待台安控相關廠商可望受惠轉單效應，今日股價紛紛大漲，奇偶、晶睿和欣普羅均攻上久違的漲停板，陞泰、慧友、昇銳和杭特漲超過半根停板。

電池材料業者也持續受到買盤進駐，美琪瑪續漲超過 7%，康普漲逾 3%。

從 50 大權值股來看，僅台灣高鐵、國巨和台泥相對有撐，漲幅 1% 之上，多數都遭壓抑在盤下，研華跌幅超過 3%，鴻海、友達、可成、日月光投控、和碩和遠東新跌 1% 之上。

而台積電、元大金、中信金、永豐金、國泰金、台新金、南亞科、台達電、中租 - KY、群創和台塑等均走在盤下。

統一投顧指出，受到周末九合一大選影響，觀望氣氛濃厚，內外資未積極加碼前無上攻條件，再加上美國科技股再次重挫，對台股後市行情不利，僅能呈現類股輪動快速、跌深股短線活躍的格局。

國泰證期研究部則指出，從技術面來看，由於月線今年扣抵值在 9775 點，明日起才將開始扣抵低檔區，若無法補量仍將維持震盪整理，所幸月線扣抵在相對低檔，近期只要指數可守在月線之上，盤勢有機會於選前，再度出現反彈。