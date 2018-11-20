台股盤中－蘋概股疲軟 中小型股零星點火 回測月線支撐

鉅亨網記者陳慧菱 台北 2018年11月20號10點21分

台股因為選前行情本來就已膠著，又遇上美股重挫，今 (20) 日在蘋概股疲弱之下，下跌 39.74 點，蘋果三王齊挫，盤面無明顯領漲的權值股，僅靠汽車零組件、特斯拉概念股、被動元件等中小型股零星點火，大盤跌幅一度拉大到逾 90 點，最低打到 9736.96 點，又跌破 5 日線，回測月線支撐。

因投資人拋售蘋果、臉書、字母、亞馬遜等高科技牙尖股，進一步重挫市場對科技股的信心，美股四大指數昨日全面下滑，道瓊跌近 400 點，收跌 395.78 點或 1.56%，至 25017.44 點；標普 500 指數收跌 45.56 點或 1.67%，至 2690.71 點；那斯達克指數收跌 219.40 點或 3.03%，報 7028.48 點；費城半導體指數下跌 47.13 點或 3.86%，收 1173.01 點。

正因為美股高科技尖牙股重挫，使台股相關供應鏈短多承壓，蘋果三王台積電、鴻海與股王大立光帶頭下挫，台積電、鴻海都跌逾 1%，其餘蘋概股包括：可成、智原、緯創、嘉澤、華通、臻鼎 - KY、譜瑞 - KY、祥碩、嘉聯益等都綠油油。

權值股國泰金、富邦金、兆豐金、中信金、中鋼、南亞科、長榮航、華航、日月光投控、聯電、廣達、仁寶、友達、群創、台塑、台化、南亞、亞泥、遠東新、統一、長榮、和碩、聯發科及台達電等皆表現疲軟。

汽車零組件和特斯拉族群持續發威，車王電、同致亮燈漲停，美琪瑪、加百裕、力旺、康普、劍麟、致茂等都逆勢抗跌。

被動元件國巨、奇力新、華新科、大毅、信昌電等都走揚。

一般選前台股有 7-8 成機率會政策作多而上漲，但因為美股重挫干擾，台股今天難逃下挫，但跌幅相對美股與亞股相對小，目前資金很明顯轉向中小型股，大盤月線有撐，但是在中美貿易戰沒有更進一步緩解訊號釋放之前，暫時仍不宜過度追價，且美股短期若持續回檔，則台股不排除在選後仍具補跌壓力。