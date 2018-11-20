台股盤前─美股受重創 大盤又乏量能助攻恐陷泥淖

台股進入九合一選舉的選前倒數時刻，投資人選股更審慎，大盤指數已在 9770 到 9834 點之間橫盤整理多個交易日，昨日的集中市場成交值更是下滑的 918.4 億元，雖然大盤昨日收紅、OTC 指數也轉強，但分析師對本周台股走勢仍持保守態度。

國泰證券證期顧問處協理簡伯儀指出，台股大盤昨日出現成交低量，顯示大盤缺乏反彈的動能，但是相對就不易出現大跌，集中市場加權股價指數在緊守月線，目前選股方向尤以避開美中貿易所牽連的個股為主。

台北股市的昨日的集中市場加權股價指數收盤報 9828.69 點，上漲 31.6 點或 0.32%，市場成交值為 918.54 億元，就技術分析 K 線來看，目前台股大盤仍站在月線之上。

但在今晨的美股收盤指數又出現對投資人信心衝擊，科技類股蘋果、微軟、谷歌、美光都出現 3% 以上的大跌走勢，收盤指數道瓊指數下跌 395.78 點，或 1.56 %，收 25,017.44 點。S&P 500 指數下跌 45.54 點，或 1.66 %，收 2,690.73 點。那斯達克指數下跌 219.4 點，或 3.03%，收 7,028.48 點。費城半導體指數下跌 47.13 點，或 3.86%，收 1173.01 點。

就美國科技類股龍頭個股來看，蘋果 (AAPL-US) 下跌 3.96%；臉書 (FB-US) 下跌 5.72%， Netflix (NFLX-US) 下跌 5.45 %；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 5.09 %；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 3.82 %。

證券分析師黃漢成指出，選前台股大盤仍以狹幅震盪為主，指數空間有限，且眼前面對 1 萬點強大賣壓，投資人宜保守因應；目前也仍以個股表現為主。

在重要市場訊息部分，美國對外貿易戰開打後，除了以提高部分產品的關稅手段之外，更打算進一步擴大出口管制。美國商務部工業安全局（BIS）提出 14 項可能在未來實施出口管制的新興科技，包括人工智慧、數據分析及機器人等創新領域。