【華冠投顧】盤中解析：美股回檔 台股臉綠

劉彥良 分析師

擔憂經濟成長趨緩、企業獲利下跌，科技股領跌下美股拉回，亞股全倒台股也跟著臉綠，目前下跌百點左右。

近期不斷提醒投資朋友，台股中長空結構不變，經濟下行是最大風險，國內外科技大廠紛紛下修財測，最新消息是蘋果下調 iPhone XR 銷量達三分之一，其他像是 AMD、輝達等等的前景也不佳。

目前台股還是在月線附近震盪，下跌未出量，嚴格來說還是沒有擺脫短線上多空對峙的局面，接下來要觀察多方防守點 9616、8588 和 9400，尤其是前低 9400 萬萬不能跌破。

盤面上，依舊還是有些個股在反攻，但絕大多數還是跌深反彈，其中市場傳出美國將封殺中國海康威視，安控股在有望獲得轉單的利多下普遍大漲，只是我會建議投資朋友以題材視之即可，因為對於業績的實質貢獻未明。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

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