改主意了？川普致信商務部長請其留任

川普今年撤換商務部長的傳聞可能只是一場虛驚。

據福斯新聞報導，美東時間 19 日周一，川普致信商務部長羅斯（Wilbur Ross），請其繼續擔任現在的職位。

從過往消息看，川普此舉似乎是要平息給近來沸沸揚揚的撤換羅斯傳言。

十天前、美東時間 11 月 9 日，CNBC 消息稱，川普向他人透露，他希望在 2018 年年底之前撤掉羅斯，美國小企業管理局的局長 Linda McMahon 是他青睞的一個替代人選。在此之前，11 月 7 日，美國司法部長塞申斯才宣布，在川普要求下辭職。

今年川普政府在貿易談判上已經取得了一些進展，比如美加墨三方重修北美貿易協定 NAFTA，但在和另一個主要貿易夥伴歐盟的談判上仍進展緩慢，儘管今年 7 月川普和歐盟委員會主席容克容克達成貿易談判的前期協議，歐美之間的矛盾仍然巨大。

一個月前與歐盟談判後，羅斯稱，與歐盟的談判不需要拖成五年那麼久，川普希望「快速談判」並達成實質性的成果，但歐盟貿易談判的進展難以「令人滿意」。

上上周美國對伊朗石油制裁正式生效，在美國政府公布的制裁豁免八個地區中，有兩個歐盟成員國希臘和義大利，卻沒有整個歐盟。

伊朗是歐盟第六大能源進口國，歐盟是伊朗最大的貿易夥伴，對歐洲出口占據伊朗總出口額的三分之一。在歐盟和伊朗之間的互動越來越密切之際，歐美貿易談判毫無進展，此次美國特地將歐盟排在豁免名單之外，可謂一石二鳥，既壓制伊朗，同時也逼迫歐盟重新回到談判桌前。

近來美國與歐盟的談判前景似有好轉。上周二，在川普與白宮貿易團隊會面討論對歐洲汽車加征關稅的報告草案後，白宮決定暫時推遲決定是否將進口汽車及汽車零部件列為國家安全威脅，報告將面臨進一步修改。

英國金融時報稱，歐盟貿易專員 Cecilia Malmstrom 與美國貿易代表 Robert Lighthizer 周三在華盛頓的會談將對美國對外國汽車和汽車零部件徵稅的前景預期起到關鍵作用。一位外交官表示，雙方一直在努力協調監管標準，但如果美國一意孤行推進對進口汽車加征關稅的計劃，那麼這種所謂的「進展」將會停止。

不過，上周一容克在德國柏林的一場演講中暗示，歐美 7 月就汽車關稅達成的「停戰狀態」可能只能持續到年底。

金融時報提到，一位外交官稱，歐美雙方一直在努力協調監管標準，但如果美國一意孤行推進對進口汽車加征關稅的計劃，那麼這種所謂的「進展」將會停止。