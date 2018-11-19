別對「川習會」抱太大期望 分析師：頂多達成象徵性聲明

美國總統川普和中國國家主席習近平，將於本月底登場的 20 國集團 (G20) 峰會見面；對此，分析師認為，就算兩人達成協議，頂多只是「象徵性聲明」，無法讓貿易緊張局勢，出現實質改變。

北京當局上週透過書面資料，回應美國對貿易政策的要求；川普表示，中國政府有意解決貿易爭端，美國政府「可能不必」進一步對中國輸美商品課徵關稅。

然而，川普也強調，雖然中國提供的資料還算完整，但漏了幾個重要項目，「仍不被我所接受」。

摩根大通資產管理公司 (JP Morgan Asset Management) 全球市場策略師 Hannah Anderson 表示，面對美中貿易分歧，投資人必須做好準備。

對於未來 6 個月的貿易情勢，Anderson 直言，她「不太樂觀」。

Anderson 預估，就算「川習會」達成協議，「頂多只是為了緩和緊張局勢，所做出的象徵性聲明，難使美中貿易爭端，出現實質改善。」

標普首席經濟學家 Paul Gruenwald 指出，比起墨西哥或加拿大，人們多半覺得，川普對中國的態度，較為強硬。

Gruenwald 稱，若「川習會」無法替兩國關係，帶來明顯進展，他也不會太驚訝，「會議的結果，沒人能預料。」

美國副總統潘斯出席亞太經合會 (APEC) 時指出，美國不急著結束貿易戰，除非中國改變貿易行為，否則美國不會解除對中國輸美商品加徵的關稅。

APEC 已於 11 月 18 日閉幕，但各國與會領袖，卻未能就聯合公報的措辭取得共識，導致 APEC 首度出現無法在閉幕後發布公報的情形。

外界解讀，APEC 聯合公報難產，主要肇因於美中兩國的貿易爭端，阻礙各國合作，這也使月底登場的「川習會」，面臨更多不確定性。