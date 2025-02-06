DeepSeek復工首日！婉拒所有採訪 有人蹲守 5 次 日韓媒體最多

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-02-06 14:37

‌



中國節後復工首日，DeepSeek 公司所在地杭州匯金國際大廈吸引不少媒體前來採訪，但 DeepSeek 婉拒所有採訪，稱將專注於自己的研究和發展。

據《都市日報》報導，周三（5 日）上午 8 點半，DeepSeek 陸續有媒體來訪，匯金國際大廈物業臨時提升了安保力度，進入 DeepSeek 所在樓的所有人員都需要保安人員核實。

‌



除了少數中國本土媒體，這次來得最多的是日韓媒體，光韓國媒體就來了三家：韓國《世界日報》、韓國《文化日報》和韓國《EDaily》。

日本《讀賣新聞》已經是第五次來訪，決心一定要採訪 DeepSeek。

當日上午 9 點 5 分，經物業反應，DeepSeek 婉拒所有採訪，稱將專注於自己的研究和發展。

DeepSeek 上線 R1 大模型後引發全球熱議，韓國政府甚至直接稱 DeepSeek 帶來衝擊，將儘快成立一個「國家 AI 委員會」。

春節期間全球最火爆的新聞之一，莫過於 DeepSeek 強勢崛起，吸引不少民眾到 DeepSeek 所在地杭州匯金國際大廈打卡拍照。

據《新民晚報》報導，匯金國際大廈前台馮姓接待員表示，因為有保密協議，無法透露 DeepSeek 相關訊息。