逼近10月低點 納指徹底告別牛市模式？

隔夜美股再遭重挫，月初剛剛有所反彈的納指，又重新逼近 10 月低點。

截至周一收盤，那斯達克綜合指數下跌 3.03% 至 7028.48 點，跌穿 10 月 29 日 7050.29 點的收盤位，距離當日最低點 6922.83 點一步之遙。這不僅令月初的漲幅完全回吐，也導致自 8 月 30 日以來跌幅重新擴大至逾 13%，創 2015 年來最慘表現。

科技板塊繼續成為拋售重災區，英偉達暴跌 12%，兩日暴跌超 28%，當前股價較 10 月高位腰斬。Facebook 周一跌 5.72%，亞馬遜跌 5.1%，蘋果跌 3.96%，奈飛跌 5.45%，谷歌跌 3.9%，至此 FAANG 組合較 52 周高點的跌幅均超過 20%，全部進入技術熊市。

對於以科技股為主的那斯達克 100 指數來說，在周一下跌 3.3% 後，儘管年內還有 4% 的漲幅，但這也是本輪美股牛市啟動以來排名倒數第二的年度表現。此外，今年那斯達克 100 指數已經出現三次超過 10% 的調整，數量也是金融危機以來最多。

彭博援引 Independent Advisor Alliance CIO Chris Zaccarelli 評論稱，如果要讓人們重拾對科技股的信心，要麼這些大企業中有公司層面的好消息傳出，要麼聯準會暫停升息，再或者市場對全球經濟增長放緩的擔心環節，但目前這些全都看不到。

對於過去這些美股上漲的領頭羊來說，利空集中爆發的情況並不多見。

輝達因財報不及預期上周五股價暴跌約 19%，當天盤前高盛在發給客戶的報告中稱，已將英偉達從其「確信買入名單」（conviction list）中移除，稱「在這隻股票上明顯判斷錯了」，此前大大低估了渠道庫存的增加以及遊戲業務遭遇的調整。

高盛因此將輝達目標價下調至 200 美元，此前對英偉達的目標價為 283 美元，這也是其自 10 月以來第三次下調英偉達目標價。

Facebook 則深陷輿論輪旋渦，當前股價較 52 周高點的跌幅高達 39.5%，為 FAANG 組合中表現最慘的一個。此前《紐約時報》報導稱，對於俄羅斯利用 Facebook 干涉美國 2016 年大選一事，Facebook 公司先是忽視、後來又試圖隱瞞。而據《華爾街日報》報導，Facebook CEO 扎克伯格又因此指責 COO Sheryl Sandberg 要為處理此事負責。

蘋果 iPhone 需求下滑的情況則不斷曝出新的消息，據《華爾街日報》昨日報導，在過去的三周里，蘋果削減了 iPhone 生產訂單，導致至少三家供應商—— Lumentum, Qorvo 和 Japan Display 出現產能閒置和庫存積壓。

報導援引知情人士稱，蘋果削減了 9 月份發布的所有三款 iPhone 機型的生產訂單。其中，對於 iPhone XR 削減的幅度最大——蘋果要求將之前 7000 萬部的訂單最多削減三分之一。