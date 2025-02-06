政院拍板！緊急增購10萬劑公費流感疫苗 這11類族群優先施打

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-06 15:06

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考量目前為流感高峰期，再加上民眾近來對於疫苗接種需求大增，衛生福利部部長邱泰源今（6）日於行政院會上提出「緊急增購流感疫苗」報告。院長卓榮泰在聽取相關說明後，拍板同意衛福部再增購 10 萬劑公費流感疫苗，提供 65 歲以上長者、學齡前幼兒等 11 類較高風險族群疫苗保護，以減少重症與死亡發生。

卓榮泰表示，根據衛福部報告，113 年度流感疫苗接種計畫採購公費疫苗 658 萬劑，自去（113）年 10 月 1 日開打，提供 65 歲以上長者、幼兒等 11 類較高風險族群接種。經衛福部疾病管制署多次呼籲，高風險族群應儘速接種後，截至去年 12 月 31 日仍剩餘約 80 萬劑。為發揮疫苗最大效益，避免浪費，今（114）年 1 月 1 日起開放全國年滿 6 個月以上尚未接種民眾，接種至疫苗用罄為止。

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卓榮泰指出，近日因相關不幸事件，民眾對於疫苗接種需求大增，目前預估 113 年公費流感疫苗，一週內將會用罄。考量目前仍是流感高峰期，因此同意衛福部再增購 10 萬劑公費流感疫苗，提供 65 歲以上長者、學齡前幼兒等 11 類較高風險族群疫苗保護，以減少重症與死亡發生。

卓榮泰表示，目前自費疫苗仍非常充足，鼓勵民眾自費施打；同時，也請衛福部儘速依法辦理流感疫苗增購作業，確保疫苗迅速到位，屆時亦請地方政府屆時妥善規劃轄區接種作業，提供便民的接種服務。