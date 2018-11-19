NAND Flash Q4維持供過於求態勢 價格跌幅恐更劇烈

根據 TrendForce 記憶體儲存研究 (DRAMeXchange) 最新報告指出，第 3 季 NAND Flash 在供給持續過剩，但需求旺季不旺影響，各類產品合約價仍走跌，平均價格跌幅達 10-15%，預期第 4 季仍將維持供過於求態勢，各類產品合約價跌幅將加劇，且為維持毛利及減少庫存，Enterprise SSD 及 Wafer 市場的價格競爭恐怕將更激烈。

DRAMeXchange 指出，隨著 64/72 層 3D NAND 生產良率漸趨成熟及供給持續增加，第 3 季 NAND Flash 供給穩定成長，但需求面受中美貿易戰影響，加上英特爾 CPU 缺貨、蘋果新機銷售不如預期等因素，導致旺季不旺，NAND Flash 各類產品合約價仍走跌，第 3 季平均價格跌幅達 10-15%。

展望第 4 季，DRAMeXchange 分析師葉茂盛指出，由於歐美節慶備貨已大致完成、模組廠及各 OEM 節制庫存，及中美貿易戰持續進行，導致需求持續走弱，預期第 4 季仍維持供過於求態勢，各類產品合約價跌幅將加劇。為維持毛利及減少庫存，預期 Enterprise SSD 及 Wafer 市場的價格競爭將更激烈。

除 NAND Flash 外，在 DRAM 方面，DRAMeXchange 日前也指出，10 月 DRAM 合約價已正式走跌，供過於求加上高庫存水位的影響，導致價格跌幅更趨劇烈，DRAM 原廠獲利能力可能已觸頂，且預期在供給端、通路端、採購端庫存尚未去化完全前，明年第 1 季 DRAM 合約價恐將面臨更大的跌價壓力。