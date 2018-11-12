NAND終端產品產業轉佳 廣穎Q3獲利表現大跳升

NAND 產品模組通路商 SP 廣穎 (4973)，受惠於 NAND 產品報價達到甜蜜點，加上妥善擴管庫存水位，再者旺季到來需求增溫，第三季營業利益轉正、毛利率創近 6 個季度新高，單季每股淨利 1.15 元，為近 5 年同期新高峰，展望後續，公司對營運看法也偏向樂觀。廣穎第三季合併營收 10.45 億元，稅後淨利 7,300 萬元，營業利益 5,200 萬元，每股淨利 1.15 元，毛利率 17.5%；獲利、營業利益、毛利率、與每股淨利等各項指標均創新高，表現亮眼。



其中，第三季稅後淨利 7,300 萬元，年增 167.8%，不單季增逾 5 倍，也創近 5 年同期新高；此外，營業利益轉正，來到近 2 年來單季高點；而第三季毛利率為 17.5%，同樣擁有近 6 個季度新高的亮眼表現；另外第三季單季每股淨利 1.15 元，其不僅創近 3 年單季最高，更是近 5 年同期新高峰，至於廣穎電通 10 月營收達 3.55 億元。



受惠於 NAND 價格持續下探與精準的控管庫存水位，幫助廣穎第三季營運優異。在價格持續高漲近 2 年後，NAND 價格自今年第一季起逐步下跌，廣穎自消化完畢高價貨源後，因妥善保持低庫存水位，並持續買進不斷跌價的 NAND，搭配長期以來對於全球各市場需求的了解，和通路客戶密切的合作關係，高度掌握市場脈動，貼近終端市場需求，使庫存水位達最佳化，致毛利率攀高，各項營運指標表現亮眼。



此外，第三季以來，面對即將到來的旺季拉貨需求，廣穎也加快推出新產品的腳步，並擴及多元產品線。看好電競產業的蓬勃與無限潛力，推出全新 XPOWER 系列，正式宣告 SP 廣穎切入電競領域，首波推出 DDR4 AirCool 與 Turbine 兩款 Gaming UDIMM 記憶體模組。並推出三款不同功能、容量、與尺寸選擇的行動電源 - Dash C50(5,000mAh)/Cell C100(10,000mAh)/Share C200(20,000mAh)，力求滿足消費者的多樣需求。



另外廣穎也發表三款多用途讀卡機 - Mobile(Type-C/Type-A)、Combo(雙卡雙讀)、和 Key(一卡一機超值組)，其各自具備多元功能與介面，讓使用者能隨心所欲地在跨裝置間進行檔 案傳輸與存取，擁有愜意便捷的行動生活。還有兩張 Golden 系列記憶卡 - Elite microSDHC/microSDXC UHS-1、microSDHC Class 10，採用高品質顆粒，可滿足高速連拍、持續穩定高清攝影，不間斷紀錄行車過程，於關鍵時提供有力證據，釐清事故責任，讓專業的行車記錄器確實運作，是針對行車紀錄器與各式錄影設備等需要長時間連續寫入應用之設計。



展望營運後市，NAND 至今供過於求，價格仍持續下探，廣穎將不斷發揮營運優勢，對後續營運展望漸趨樂觀。