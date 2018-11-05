NAND報價達甜蜜點 原廠積極擴產 華泰、力成訂單添佳音

受惠於 NAND Flash 每 GB 價格下探 0.1 美元的甜蜜點，終端需求大爆發，三星、SK 海力士、美光、東芝等均繼續積極擴充 NAND 產線，此舉對以量取勝的封測大廠力成與華泰來說，是一大佳音，在此利多挹注下，華泰一早開高後，便直奔漲停的 7.84 元價位鎖住。近兩年，2D NAND 轉向 3D NAND，處於克服良率的階段，產能自然減少，導致後段封測廠訂單不理想，但近期因 3D NAND 良率持續提升，市場供給量增加，雖導致 NAND 報價快速且長時間的下滑，但也因為報價跌到市場可大量接受的甜蜜點，致使需求量快速拉升。



目前 NAND 最主要使用在手機與 SSD 領域，不單智慧型手機搭載容量提升到 512GB，SSD 主流容量也由 256GB 跳升至 512GB，而後續市場更對 NAND 需求量抱持樂觀看法，在此趨勢下，所有國際 NAND 供應商，三星、SK 海力士、東芝、美光等均致力於擴充新產能，隨前段晶圓產出將快速拉升，後續封測廠力成與華泰均被要求，後續得擴產因應，這無疑也提前宣告，力成與華泰明年後年營運績效將大爆發。



包括，三星的平澤 Fab 18 廠現階段是 96 層 3D NAND 量產，並決定興建大陸西安廠二期工程。東芝及威騰 (WD) 的 Fab 6 目前跨入 96 層 3D NAND 量產，後續將會興建 Fab 7 興建計畫。SK 海力士 M15 廠則是在今年第三季開始量產 96 層 3D NAND。



美光 Fab 10 第三期開始試產，明年第一季量產 96 層 3D NAND 及 3D XPoint，而



美光結合英特爾的英特爾大連廠，二期工程下半年已開始量產 96 層 3D NAND 及 3D XPoint。中國大陸部分，長江儲存明年下半年量產 64 層 3D NAND。

