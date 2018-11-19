〈區塊鏈大應用〉第三季ICO籌資下跌48% 總體表現「令人失望」

根據 ICO 分析公司《ICORating》的一項研究顯示，2018 年第三季首次代幣發行 (ICO) 表現「總體令人失望」。

報告中表示，2018 年第三季共有 597 家 ICO 個案，總籌資金額超過 18 億美元。然而，遠低於上一季超過 83 億美元的籌資金額。

今年第三季， ICO 籌資金額下降 48%。相比今年 9 月份與 5 月份 (第二季中期)，跌幅超過 78%。在第三季的 ICO 項目中，有 57% 無法獲得超過 100,000 美元的籌資。報告中也指出，第三季 ICO 期間出售給投資者的代幣中，只有 4% 最終在交易所上架，相較之下，第二季有 7% 代幣上架。

第三季 ICO 籌資金額下滑 (圖: cointelegraph)

此外，針對區塊鏈領域的創投 (VC) 資金也出現了類似的下降。伴隨著資金的減少，2018 年第三季的投資回報率 (ROI) 中值為 - 22%。相較之下，今年第一季 ROI 為 + 49.32%，第二季為 - 55.38%。

由於美國證券交易委員會 (SEC) 針對 ICO 進行嚴厲的監管，「數百項」專案計畫因此面臨風險。監管部分的打擊被列為造成投資回報下跌的原因之一。

今年 6 月，美國證券交易委員會主席表示，雖然比特幣 (BTC) 不被視為證券，但大多數 ICO 代幣可能被認定為證券，因此大部分發行人需要先向 SEC 進行註冊。

今年第三季有 19%「宣稱將進行的 ICO 項目」已經刪除了網站和社交媒體賬戶，此比例高於第二季的 10%。而第三季 ICO 專案中有 76.15% 的案子仍處於「創意發想階段」，較上一季增加 18.72%。另一方面，有 83.75% 的 ICO 選擇在以太坊上進行。

近期以來，ICO 市場持續波動，ICO 籌資計畫在 2017 年 12 月和 2018 年 3 月皆分別達到了高峰。