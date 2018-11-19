車王電專利侵權案勝訴 股價開高大漲

車王電 (1533) 與為升 (2231) 的胎壓偵測器 (TPMS) 專利侵權訴訟案，智慧財產法院上週宣判駁回為升二審上訴案，也就是說車王電勝訴，激勵車王電股價上週五攻頂後今天開盤持續大漲，走勢強勁。車王電表示，公司目前 TPMS 營收占比雖不高，但剛打進美國及歐洲等地 TPMS 售後服務市場，預定 12 月可出貨，預料明年 TPMS 出貨量將大幅成長。



為升則表示，為保護公司 TPMS 專利，不排除在收到判決書後，再提起上訴。



為升 105 年 10 月就車王電的 TPMS 產品，涉及侵害其所有專利，向智慧財產法院，提起車王電的專利侵權損害賠償之訴。經智慧財產法院 106 年 12 月 18 日一審宣判駁回原告為升之訴，判決結果認為車王產品並無侵害為升公司專利情事。為升又於 107 年 1 月 10 日就一審判決，再提起上訴，智慧財產法院本月 15 日二審宣判，駁回原告為升之訴，認為車王電產品並無侵害為升公司專利情事。



車王電表示，考量美中貿易戰造成的影響，車王電將投資 15 億元在台中港區建新廠，新廠完成之後，將有高達 80% 的營收比例來自台灣。由於新廠約需兩年的興建期，同時因應車王電的新產品規劃產線，預期兩年後新產品與新產線都發揮效益，營收將有進一步的成長。