〈美股盤後〉標普自歷史高點回落 三大指數連二周走升

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-01-25 06:02

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投資人消化新一批財報，以及美國總統川普對中國關稅採取更溫和立場的暗示，美股週五 (24 日) 震盪走低，三大指數均連續第二週走升。美元創下 2023 年 11 月以來最大單週跌幅。

川普在瑞士達沃斯世界經濟論壇 (WEF) 峰會上要求聯準會降息、呼籲沙烏地阿拉伯和 OPEC 成員國降低油價，還承諾給在美投資外國企業減稅，激發了投資人對其政策的樂觀情緒，並提振美股。

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川普週四晚間受訪時表示，若不是關稅對中國強而有力，寧可不用向中國加徵關稅，緩解了一些人對可能爆發貿易戰的擔憂。

油價週五下滑，同時創今年首見週跌走勢。投資人本週評估川普擬對多國加徵關稅的消息，也評估川普要求 OPEC 降低油價的要求。

數據顯示，美國 1 月製造業初值為 50.1，創七個月以來新高，這是下週聯準會政策會議前對經濟有利的訊號。

市場普遍預計聯準會下週三將維持利率不變，預計聯準會官員將在很大程度上忽視川普政府關稅帶來的任何通膨影響。

美股週五 (24 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數下跌 140.82 點，或 0.32%，收 44,424.25 點。

那斯達克指數下跌 99.38 點，或 0.5%，收 19,954.3 點。

S&P 500 指數下跌 17.47 點，或 0.29%，收 6,101.24 點。

費城半導體指數下跌 102.75 點，或 1.89%，收 5,341.94 點。

NYSE FANG + 指數下跌 29.63 點，或 0.21%，收 13,835.67 點。

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王漲跌互見。Meta (META-US) 上漲 1.73%；蘋果 (AAPL-US) 跌 0.39%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.13%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.59%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.24%。

台股 ADR 僅中華電信收紅。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.22%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 0.64%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.57%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.31%。

企業新聞

波音 (BA-US) 表示，受此前罷工、裁員和交付量下跌等影響，波音預計上季虧損約 40 億，每股虧損 5.46 美元，遠高於分析師平均預期的每股虧損 1.84 美元，該股下跌 1.33% 至每股 176.06 美元。

諾和諾德 (Novo Nordisk) (NVO-US) 飆升 8.31% 至每股 87.97 美元，一躍成為歐洲最有價值上市公司。有消息稱諾和諾德最新的減肥產品取得良好的效果，類似於該公司的暢銷減肥和糖尿病藥物品牌 Wegovy 和 Ozempic。

Meta (META-US) 上揚 1.73% 至每股 647.49 美元。Meta 執行長祖克柏宣布 Meta 計劃投入數十億美元用於人工智慧 (AI) 開發工作，建造一個龐大的新資料中心，並在接下來的幾個月推出其 Llama 4 基礎模型。祖克柏表示，Meta 將為其擴張​​計畫投入 600 億至 650 億美元。

雲端通訊平台商 Twilio (TWLO-US) 噴漲 20.13% 至每股 136.23 美元。 該公司 2025 年營收年增率預期為 7% 至 8%，華爾街分析師越來越看好這家雲端通訊公司的人工智慧 (AI) 業務潛力。

德州儀器 (TXN-US) 暴跌 7.52% 至每股 185.52 美元。德儀預測第一季利潤低於預期，因該公司正應對其在汽車與工業市場中面臨的庫存積壓與需求疲軟問題。

經濟數據

美國 1 月製造業 PMI 初值報 50.1，預期 49.7，前值 49.4

美國 1 月服務業 PMI 初值報 52.8，預期 56.5，前值 56.8

美國 1 月綜合 PMI 報 52.4，前值 56.8

美國去年 12 月成屋銷售年化總數報 424 萬戶，預期 419 萬戶，前值 415 萬戶

美國去年 12 月成屋銷售年化月增率報 2.2%，預期 0.5%，前值 4.8%

美國 1 月密大消費者信心指數終值報 71.1，預期 73.2，前值 74.0

華爾街分析

Blue Chip Daily 分析師 Larry Tentarelli 稱：「川普實際上無法控制利率，但市場喜歡這種論調，目前為止，市場似乎確實喜歡川普的政策，所以我們只需要看看是否會有一些後續行動。」

AXA 投資經理 Chris Iggo 指出：「現在還為時過早，但川普言論或行為都沒有引起金融市場的不良反應，持續投資是值得的。」