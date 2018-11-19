元大證主辦王道銀行甲種特別股30億元承銷 明日起至22日止辦理申購

元大金 (2885) 旗下元大證主辦之王道銀行 (2897) 發行 30 億元特別股之承銷案，將於明 (20) 日到本週四 (22) 日辦理公開申購作業，有別於過去金控所發行之不可轉換特別股，此次王道銀發行之特別股為具有轉換成普通股之權利，提供投資人另一個防禦型且穩定收益的管道。 王道銀行前身為台工銀，去年正式改制為商業銀行後，並順利上市掛牌，以全新的數位銀行概念切入市場，過去 9 年來皆穩定配發股利，此次王道銀行發行之無到期日非累積可轉換甲種特別股，共計 30 億元，每股發行價格 10 元，前 5 年半股息率為 4.25%，此次公開申購單位共 5,700 單位，每單位為 5 張，收益率遠高於定存外，又具有可轉換為普通股之轉換權，王道銀行特別股 (2897A) 預計於明年 1 月 9 日上市掛牌交易。



元大證近年成功主辦各大金控如中信金 (2891)、富邦金(2881) 及國泰金 (2882) 特別股承銷案，乘勝追擊協助王道銀行發行 30 億元可轉換特別股，王道銀行為中華信評授予評等 twA 的優質企業，亦為國內上市櫃規模相近之銀行同業中，資產品質優良的金融機構，自 2009 年以來皆穩定配發股利，獲利能力相當穩健。