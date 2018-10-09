車王電前三季營收增逾一成 法人估全年業績增幅上看20%

車王電 (1533) 自結 9 月營收 2.07 億元，月減 12.07%，年增 1.07%，主要為出貨減緩；董事長蔡裕慶指出，受到中美貿易影響，預期下半年成長幅度會減緩，不過全年仍會比去年成長。法人估，車王電今年業績可較去年成長 10-20%。車王電累計前三季營收 20 億元，年增 11.33%。目前汽車電子佔比為 65%，35% 為車用工具。其中車用工具訂單能見度半年以上。



蔡裕慶指出，目前車王電在中國汽車電子出貨至北美佔比約 70-80%，受到中美貿易影響，會移回台灣生產，預估明年台灣佔營收比重由目前 50-60% 提升至 70-80%。



因應台灣產能提升，預計明、後年台中港加工出口區將興建新廠，投資金額超過 15 億元，土地面積 6,000 萬坪、建坪 1 萬坪，預計 5 年內投入 25 至 30 億元資金，並於年底、明年初動工，2020 年底完工投產，這段時間會租廠房和改善自動化。



車王電上半年車用工具成長 30-50%，汽車電子微增，下半年則呈現穩定成長。受到中美貿易影響，車王電預期下半年成長幅度會減緩，蔡裕慶表示，新推出的電池儲能系統已在中國大陸少數出貨，未來鎖定台灣和歐美等地外銷市場，全年仍會比去年成長。法人預估，車王電今年業績可較去年成長 10-20%。