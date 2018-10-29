車王電、華德動能與日住友簽約 台灣電動車及智慧儲能產業進軍國內外

台灣車王電 (1533)、華德動能(2237) 與日本住友商事、台灣住友商社上午共同簽署「電動商用車暨汰役電池應用開發合作備忘錄 (MOU)」，透過台日產業合作，將台灣電動車及智慧儲能產業推向國內外市場。全球正處於能源轉型的關鍵時刻，為響應政府 2030 年公車全面電動化政策、及達到非核家園節能減碳的目標。電動巴士(Electric Bus) 將是未來智慧城市非常重要的一環，根據彭博新能源財經的報導，預計全球電動巴士到 2025 年將超過百萬輛，相當於全球城市公共巴士車隊的 47%。



華德動能電董事長蔡裕慶指出，結合車王電建置完成國內首座創能、儲能、用能 (三能) 之智慧微電網系統於欣欣客運電動大巴木柵充電場站。此充電場站整合市電、太陽能、鋰電儲能櫃及電動車充電機，並藉由雲端智能行控中心充份掌握及控制行車資訊、太陽能發電量、儲能狀態及耗能資訊，將成為國內首座大型智慧節能電動車充電場站示範場域。



車王電集團下之華德動能為國內唯一獲交通部核發「自主開發設計」資格的電動車企業，最新發表的新型電動巴士具超長行駛續航力，且電池使用壽命長、車輛性能超越國際水準，具極優性價比。日本住友商事 (Sumitomo Corporation) 是日本屈指可數的企業集團，為在全球開展業務的綜合性跨國企業，蔡裕慶指出，藉由此次合作計劃，以期共同攜手將電動商用車推向國際市場。



將電動車用的電池作二次應用，透過電池管理平衡技術提升並延長電池使用年限及效率，再應用於儲能系統上，為推進循環經濟的重要實踐。車王電近年來致力於儲能事業的佈局與發展，建置主動式電池平衡技術，達成大幅延長汰役電池之壽命與效率。