大陸面板產能戰 彩晶Q3獲利季減36% 多元化產品策略因應

智慧型手機市場趨於成熟，第三季旺季需求不如往年，彩晶 (6116) 單季獲利季減 36%，每股盈餘約 0.16 元，對於明年景氣看法，彩晶認為，將是面板產業辛苦一年，透過靈活地產品線迎戰，以渡過這一波景氣谷底。彩晶引述市調機構的資料，明年是供需極不平衡的一年，大陸新世代廠大舉蓋廠，產品除了大尺寸 TV 面板外，同步生產 Monitor 面板、NB 面板，舊世代線轉做平板面板、手機面板，惟今年大陸手機、汽車應用成長不如預期，間接影響面板出貨表現，造成價格崩跌，三星將 5 代廠轉售大陸，LGD 5 代廠停產，其他面板廠可能關廠或減產。



彩晶仍為全球功能手機面板主要供應商，市占率 4 成，仍會鞏固中低階手機面板市場地位，其 5.3 代廠一直調整機台，改造 IPS 面板製程，最小尺寸可以做 0.96 吋，亦可生產平板面板、Monitor 面板，透過產品線多元化因應市況改變，伴隨 5G、物聯網興起，擴展類工控市場。



彩晶第三季營收 41 億元，季減率 20%，毛利率為 19%，較前一季減少 9.42 百分點，主要出貨量、出貨單價同步減少所致，營益率 9%，稅後淨利 5.3 億元，季減率 36%，每股盈餘為 0.16 元，累計前三季稅後淨利 22.29 億元，年減率 55%，每股盈餘 0.69 元。