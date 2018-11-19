沙烏地阿拉伯減少對美國原油出口 油價會重燃川普的怒火嗎？

川普「嘴炮」推動國際油價十二連跌，若他再次怒從中來，油市又會經歷怎樣的跌宕？

據 CNBC 周五（11 月 16 日）報導，油輪追蹤公司 ClipperData 數據顯示，沙烏地阿拉伯本月運往美國的原油數量為 60 萬桶，遠低於 7、8 兩月的逾 100 萬桶。若最終官方數據與該公司的裝載預估相同，美國從沙烏地阿拉伯進口的原油將跌至紀錄新低。

8 月，沙烏地阿拉伯對美國原油出口有所反彈，但 ClipperData 大宗商品研究主管 Matt Smith 表示，9、10 兩月的原油出口裝載量有所下降，這就表明在今年結束之際，交貨量將會出現短缺。

值得注意的是，11 月 9 日當周美國 EIA 原油庫存增加 1027 萬桶，連續第八周增長，創 2017 年 2 月份以來最大單周增幅，至 2017 年 12 月前期以來新高。

CNBC 認為，沙烏地阿拉伯向美國輸送的原油減少，或有助於削減美國原油庫存水平，進而推高油價。

但考慮到川普希望降低美國民眾的能源成本，並頻頻向石油輸出國組織（OPEC）施壓稱不要通過減產來支撐油價，沙烏地阿拉伯此舉可能會激怒川普，令兩國產生爭執。

此前，川普的不滿疊加沙烏地阿拉伯可能考慮在未來解散 OPEC 的消息，原油市場遭遇重挫。美油在本周創下歷史最長連續下跌紀錄，布油則跌入熊市區間。

直到周三，路透社援引消息人士稱，OPEC 及俄羅斯等夥伴國已經討論了 2019 年最多減產 140 萬桶 / 日的目標，油價才緩過一口氣，應聲上漲。

儘管可能再次面臨川普的威脅，但能源分析人士普遍認為，沙烏地阿拉伯並不會受到美方壓力的影響。其原因在於，川普對伊朗的原油制裁威脅其實是將 OPEC+（即 OPEC 及非 OPEC 產油國）引入增產的騙局。

在過去幾個月裡，在美國的屢次施壓下，OPEC 與俄羅斯轉變了聯合減產策略，為了彌補制裁伊朗而留下的原油供應缺口而增產。

沙烏地阿拉伯日均產量逼近歷史紀錄最高，俄羅斯產量攀升至後蘇聯時代以來的高水平，一度觸及 1150 萬桶 / 天，平均比五月份日均增加 45 萬桶。

然而在制裁正式生效後，美國還是為該國最大的幾個客戶——中國大陸、中國台灣地區、印度、韓國、日本、希臘、義大利和土耳其綠燈放行，給予了豁免許可。

這就意味著，OPEC + 所擔憂的原油供應短缺並沒有成為現實，產油國的增產也將市場推向供過於求的境地，進而壓低油價。

原油供應一直是市場近來的隱憂，以沙烏地阿拉伯為第一大產油國的 OPEC 與有力盟友俄羅斯更是有「分道揚鑣」的可能。

11 月 15 日周四，路透社引述兩位知情人士稱，俄羅斯希望避免任何由石油輸出國組織（OPEC）主導的石油減產。

俄羅斯總統普丁則表示，已在巴黎與美國總統川普討論了全球原油市場形勢，油價目前不穩定，但在 70 美元左右對俄羅斯是完全合適的。

本周，WTI 12 月原油期貨到期交割日前一天收平，報 56.46 美元 / 桶，全周累跌 6.2%。布蘭特 1 月原油期貨收漲 0.21%，報 66.76 美元 / 桶，全周累跌 4.9%。

『新聞來源／華爾街見聞』