不給錢建牆就讓政府關門？川普給民主黨下了最後通牒

川普大概是世界上最喜歡把「政府關門」掛在嘴邊的總統了。

「這將是一個關閉（政府）的好時機」，川普在離開白宮去加利福尼亞旅行時告訴記者，「我不認為這些（政府部門）是必要的，而且我認為民主黨人也意識到了這個問題，如若不然，我們還將繼續贏得大選」。

據彭博報導稱，參議院多數黨領袖 Mitch McConnell 在周四表示，他希望能達成一項協議，以避免下個月真的有部分政府部門關門大吉，並表示應該滿足川普為修建邊界牆提供資金的要求。

值得注意的是，民主黨控制眾議院後，川普政府通過國會撥款建造美墨邊境牆的計劃恐成泡影。川普此前曾多次表示，如果不批准邊境牆的開支，他寧願關閉部分政府部門，用節省下來的相應開支去維護邊境安全。

如果美國政府出現關門，最先受到波及的將是國土安全部等少數機構，國土安全部最快可能 12 月 8 日中午 12 點 01 分就「斷炊」。

川普的「美墨邊境牆」計劃讓國會兩院關於撥款法案的討論一直陷入僵局，而美國國會也未能在 9 月 30 日的財政年度截止日期前通過正式的撥款法案。

在目前被擱置的兩黨議案中，主要分歧在於美墨邊境牆的撥款規模，在眾議院的版本中有一項為邊境牆撥款 50 億美元的計劃，而在參議院的版本中，修建邊境牆的成本被定在 16 億美元左右。

美國新一屆國會要於明年 1 月宣誓就職，所以現在共和黨還有一個多月的時間，在眾議院通過修牆預算。但對共和黨來說，最重要的國防預算已經通過。

參議院少數黨領袖舒默則表示，在兩黨正就邊境安全的費用進行討論時，川普應該選擇「迴避」而不是讓矛盾進一步升級。

『新聞來源／華爾街見聞』